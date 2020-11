Anuncio de Lotería de Navidad 2020 y sorteo en plena pandemia de COVID-19

En este 2020 en el que la pandemia de COVID-19 lo protagoniza todo, un año en el que la Navidad no va a ser como la de otros años, en la que hay dudas sobre cómo nos juntaremos con la familia, un año en el que hasta el alcalde de Madrid ha pedido que las uvas se tomen en casa y no en la tradicional cita de la Puerta del Sol, hay algo que no cambia. Se presenta el anuncio del Sorteo de Lotería de Navidad 2020, un sorteo que se aguarda con ilusión cada año.

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, lo presenta en una rueda de prensa telemática a las 11:00 horas en la que se espera que se despejen algunas dudas sobre cómo será el sorteo en plena pandemia de coronavirus.

Todos los años el salón de loterías donde se celebra el sorteo de Lotería de Navidad se llena desde primera hora de personas que siguen el movimiento de los bombos en directo, algunos disfrazados y todos con sus décimos a mano por si tienen la suerte de ser uno de los agraciados. ¿Cómo será este año el sorteo? ¿Cambiará de ubicación? ¿Se permitirá la asistencia de público? ¿Habrá restricciones de entrada o de movimiento en el patio de butacas?

El anuncio de 2019

El lema de la campaña de Navidad del año pasado fue Cuando compartes un décimo compartes mucho más. Eran cuatro anuncios protagonizado por personas anónimas, el más viral de ellos, uno en el que exnuera y exsuegro comparten una emotiva conversación que termina con el hombre ofreciéndole un décimo de la lotería, como venía siendo habitual: "Aunque ya no seas la mujer de mi hijo para mí sigues siendo parte de la familia".

El Gordo de 2019

El año pasado el Gordo del sorteo de la Lotería de Navidad fue el 26.590 y salió en los primeros compases del sorteo, a las 9:19 horas, en el primer alambre de la primera tabla. El número se vendió en Salou (Tarragona), Salamanca, San Vicente del Raspeig (Alicante), Alcoy (Alicante), Moraira (Alicante), Barcelona, Las Torres de Cotillas (Murcia), Súria (Barcelona), en la Administración Doña Manolita de Madrid, Beniajan (Murcia) y Sevilla.

Anuncio de la Lotería de Navidad 2018

El anuncio giraba en torno a un vecino que ganaba el Gordo de la Navidad día tras día al más puro estilo El día de la marmota. Un hombre de mal carácter, poco solidario, mal vecino y egoísta, atrapado en el día del sorteo hasta que cambia de actitud y decide compartir su suerte.

Anuncio de la Lotería de Navidad 2017

Fue dirigido por Alejandro Amenábar y estaba protagonizado por Danielle, una joven extraterrestre que llega a Madrid por Navidad, donde conoce a Daniel.

Anuncio de la Lotería de Navidad 2016

La protagonista fue Carmina, una jubilada que escucha su número en la tele y piensa que le ha tocado la Lotería, pero se equivoca: es el 21 de diciembre, un día antes del famoso sorteo.

Anuncio de la Lotería de Navidad 2015

Ese año llegaron los dibujos animados al anuncio de la Lotería de Navidad de la mano de Justino, que olvida de comprar el décimo de la lotería de su empresa.