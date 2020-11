Fernando Simón: "El puente de la Constitución nos puede generar tantos problemas como la navidad"

En su habitual comparecencia sobre la situación de la pandemia de COVID, el director del Centro de Coordinación de Alertas y emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este jueves en rueda de prensa que "estamos en una situación mala", pero matizando que "en muchas CCAA observamos una situación descendente", lo cual no quita que tengamos que "seguir manteniendo la tensión y medidas de control".

Simón ha detallado que "la tendencia es favorable" —con una bajada de 10 puntos al día en la incidencia acumulada en 14 días, esta semana—, pero ha insistido en que "el número de casos que tenemos sigue siendo muy, muy, muy alto". El director del CCAES también ha explicado que la presión hospitalaria sigue siendo muy alta y, aunque desde hace dos días el número de altas hospitalarias ha superado al de ingresos, esa presión se va a mantener "durante, al menos, cuatro o cinco días, y en las CCAA en la que la tendencia es ascendente, incluso más".

Coronavirus y Navidad

Preguntado por los planes de contingencia que Sanidad está preparando de cara a las fiestas navideñas, Simón ha advertido que "el puente de la Constitución nos puede generar tantos problemas como la Navidad", instando a las CCAA a aplicar las medidas que sean necesarias.

¿Confinamiento domiciliario?

Consultado sobre la posibilidad de que se acabe instaurando un nuevo confinamiento domiciliario, Simón ha reconocido que es una posibilidad que no se contempla en el decreto vigente de estado alarma, pero sí ha apuntado que, si se llegasen a aplicar todas las medidas previstas, la situación sería muy similar a la de un confinamiento domiciliario. "Por supuesto, si fuese necesario, lo valoraríamos".

Distribución de la vacuna

El director del CCAES también ha explicado que las farmacéuticas que están ultimando vacunas contra el COVID también llevan tiempo preparando los mecanismos logísticos necesarios. "Las vacunas no suelen almacenarse durante mucho tiempo, y en cualquier caso no suele hacerse en un solo punto. No parece que vaya a ser necesario contar con un gran stock. Más adelante ya veremos si conviene contar con alguna reserva estratégica", ha dicho.

Mascarillas y aeropuertos

Simón ha evitado pronunciarse sobre la bajada del IVA de las mascarillas —"ya me cuesta hacer bien mi declaración de la renta"— y ha señalado que es muy crítico con los controles en puertos y aeropuertos porque sirven para detectar pocos casos en comparación con el esfuerzo que conlleva, aunque ha asegurado que tampoco está en contra de que España, como ya han hecho otros países, adopte esa medida a la que, además, se ha comprometido en un acuerdo europeo.

¿Riesgo de reinfección?

Preguntado sobre las reinfecciones de COVID, el director del CCAES ha aclarado que no es lo mismo un repositivo que una reinfección y que en España se han detectado algunos repositivos —un porcentaje muy bajo— pero ninguna reinfección, por lo que no hay datos sobre en qué franja de edad hay más riesgo.