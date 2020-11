La cara del 'Rey Misterio', mítico personaje de la WWE, ha sido desvelada. Durante años, el mexicano Óscar Gutiérrez Rubio mantuvo la imagen de su rostro tapada en redes sociales, pero en las últimas horas unas fotografías junto a su mujer se han hecho virales por aparecer sin su identificativa máscara.

El Rey Misterio compartió una imagen para celebrar el cumpleaños de su mujer, Angelica Gutierrez, junto a un emotivo mensaje. "Te amo con todo mi corazón mi amor y le doy Gracias a Dios por bendecirte con un año más de vida y salud a mi lado", explicaba junto a la primera imagen sin su máscara.

En el perfil de Angelica, esposa del luchador, aparecen varias fotografías de la pareja en un ambiente más relajado, lejos del ring. La última en la que se ve el rostro del Rey Misterio, del pasado mayo, la pareja celebraba su 24º aniversario.

El Rey Misterio anuncia la fecha de su retirada

El luchador mexicano, de 44 años, habló sobre su posible retirada el pasado 10 de noviembre. En diciembre cumplirá 45 y considera que seguramente se retirará "después de los 50".

"Tendré 45 en diciembre y no me veo luchando después de los 50. Mi cuerpo se siente bien ahora. He estado haciendo nuevos métodos de terapia con células madre, cámara hiperbárica, criogenización… Muchas casas que me benefician en la actualidad y de cara al futuro. Creo que ayudarán a alargar mi carrera", explicó en el podcast Chasing Glory.