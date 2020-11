Luis Enrique y Álvaro Morata han sido los protagonistas de la jornada previa al partido de la Selección española frente a Suiza, que se disputará mañana a partir de las 20.45 horas como visitante. El técnico asturiano y el delantero de la Juventus dejaron sus sensaciones de cara al que es el penúltimo partido del grupo en esta segunda edición de la Liga de Naciones, en la cual con cuatro puntos más se meterá en la Final Four, algo que no se consiguió en la edición anterior.

El seleccionador ha dejado claro que ya ha insistido a sus jugadores en la preocupación respecto a la posición del combinado nacional en el ranking FIFA: sexta, mejorada en una respecto al anterior ranking donde ha superado a la selección uruguaya de Luis Suárez. Así lo valora el asturiano: "Se lo dije a los jugadores, que había que subir. Pero lo que queremos es pelear por los títulos. Pero ir acumulando buenos resultados te hace llegar con más confianza. Pero por lo que nos van a valorar es por lo que hagamos en las grandes competiciones", afirmó.

El combinado suizo no ha ganado en un año, sin embargo las sensaciones que desprende son muy diferentes para Luis Enrique: ""Yo veo lo que hacen en el campo y no tienen un fallo. A nosotros nos costó un huevo ganarles. Van cuartos en el grupo, pero puede quedar primera aún. Si os fijáis en los resultados se puede hacer esa valoración de que no gana, pero yo miro otras cosas y veo uno de los equipos más trabajados", alaba de la selección de Vladimir Petkovic.

Esta convocatoria de España ha sufrido un carrusel de cambios respecto a otras, incluso respecto a la propia lista que anunció de manera oficial Luis Enrique para estos tres encuentros frente a Holanda, Suiza y Alemania. Primero la lesión de Ansu Fati y después la de Gayà, que trajeron con ellas las incorporaciones de Asensio y ahora el lateral del Getafe, Cucurella. Toda la lista marcada por una de las posiciones más comprometidas y necesitadas de la Selección como la del nueve, esto es lo que opina el seleccionador, que está abierto a todo: "Depende del estado de forma, del rival, de la idea futbolística... Depende de lo que tengamos. No me cierro a nada. No me cierro ni a un nueve fijo ni a un falso nueve", afirmó.

En esta difícil elección se encuentra Álvaro Morata, el delantero de la Juventus, que está en una gran forma. Tras negar que se encontraba incómodo en Madrid y admitir que "siempre he tenido suerte" en los equipos donde ha estado.

Ha hablado sobre sus presencias con la Selección a la que no volvía desde hace tiempo: "La opción de estar en el campo te da más oportunidades de jugar y de meter goles", afirmó, "Espero tener suerte con las lesiones, seguir marcando y haré todo lo que esté en mi mano para estar aquí y en mi equipo", añadió el nueve de la Selección. Hubo tiempo también para conocer el nerviosismo de Morata cada vez que sale la lista: "Cada vez que sale la lista estoy a las once menos diez con el teléfono antes de empezar a entrenar a ver si estoy ahí".