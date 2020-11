El capitán del Eintracht de Frankfurt, David Abraham, ha sido uno de los grandes protagonistas de esta semana en Alemania y en el fútbol mundial debido a una conmovedora historia, que ha emocionado a toda Alemania. El jugador argentino ha emocionado a los medios alemanes al explicar las verdaderas razones que motivan su salida del club.

El argentino suma 170 partidos oficiales en el club de Frankfurt y es toda una leyenda en el club, muy querido por la afición, su repentina noticia ha conmocionado a muchos de los seguidores. Por hacer un símil, se le ha comparado en ocasiones como el Godín de la Bundesliga, para los más desconocedores del fútbol alemán comprendan la importancia de su marcha.

Todo ello motivado por razones estrictamente familiares, concretamente el cuidado de su hijo, así lo explicó emocionado: "Dejé mi pueblo natal cuando era adolescente, he sido padre durante cuatro años y medio y he visto a mi hijo muy poco, especialmente desde el comienzo de la pandemia de la corona. Nada puede reemplazar este tiempo de ver crecer a su hijo. Por eso quiero volver a Argentina", afirmó.

“Hablé mucho con mis padres recientemente. Después de que tomé la decisión, les comenté y están muy felices de que regrese a Argentina. De que volveré a estar cerca de mi familia y amigos. Creo que mis amigos y el club se están preparando para mi regreso, lo cual es muy lindo”, apuntó feliz tras tomar esta decisión. Su último partido será frente al Schalke 04 en Bundesliga.

Lo que prefiere el argentino es terminar al más alto nivel: "Ya lo he decidido. Quiero terminar en un alto nivel, así que estaré seis meses más en Alemania y luego me mudaré a Argentina para disfrutar el tiempo con mi familia y con mi hijo que viven allí", y habló también para ESPN sus motivos previos a abandonar el barco de los de Frankfurt: "Tenía la intención de retirarme en la Argentina, pero eso fue antes del COVID-19 y toda la crisis. Iba a irme de Frankfurt el verano pasado, esta temporada, pero como consecuencia de la pandemia y la crisis, decidí quedarme aquí seis meses más para ayudar a un club que siempre me ha dado todo. También quería darles tiempo para encontrar un jugador, un nuevo defensor. Así que sí, aunque antes de la pandemia y la crisis estaba pensando en jugar en Argentina, ahora, después de todo, he decidido terminar mi carrera este invierno, en el verano argentino", sentencia.