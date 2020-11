Era la primera década de los 2000, en el FC Barcelona dejaban su sello en la historia nombres como Ronaldinho Gaucho y el club también sondeaba el mercado para reforzar La Masía que tantos resultados ofreció poco más tarde. Por aquel entonces, un joven londinense de 14 años llamado John Bostock empezó a destacar en las categorías inferiores de su país y desde Can Barça no dudaron en descolgar el teléfono para hacerle llegar su interés. El sueño de Bostock, sin embargo, nunca llegó a materializarse por razones que ha explicado ahora él mismo.

"Cuando era un crío, el Barcelona me propuso un contrato de 10 años", aseguró el que se dio a conocer como 'Wonderkid' ('El Niño Maravilla') en una entrevista con la BBC, desvelando incluso detalles del acercamiento que llevaron a cabo desde el Camp Nou. "Ronaldinho era mi jugador favorito en ese momento, así que me enviaron un póster firmado por él. Todavía lo tengo en mi casa de Londres", recordó.

No obstante, la llamada que pudo dar un vuelco a su vida se vio con un obstáculo insuperable. Bostock, todavía un adolescente en el seno de una familia humilde, tuvo que rechazar su deseo debido a sus ajustadas condiciones económicas para un cambio de aires tan radical. Entonces, emprendió una toma de decisiones que han desembocado en un futbolista que en la actualidad busca equipo con 28 años.

13 años de carrera... y 13 equipos

La historia de Bostock ya arrancó batiendo récords. A los 15 se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido oficial en Inglaterra en las filas del Crystal Palace. El mediocampista prometía y el curso siguiente dio un paso adelante fichando por el Tottenham, con quien volvió a dejar una marca a superar a nivel continental al disputar un partido de la antigua Copa de la UEFA con 16 años.

Los vaivenes sin sentido se apoderaron de su carrera hasta que este verano terminara su último contrato con el Nottingham Forest. Es un ex de los 'reds', pero también de Toulouse, Bursaspor, Lens, OH Leuven, Royal Amberes, Toronto FC, Swindon Town, Sheffield Wednesday, Hull City, Brentford... En total, en sus 13 años de trayectoria se ha enrolado en 13 plantillas distintas. Y anda en busca de la número 14.

En su entrevista, echando la vista atrás, John Bostock habla de arrepentimientos mientras rememora con anhelo lo que pudo ser en Barcelona y se quedó en nada. "Me arrepiento. Quizás el gran arrepentimiento no fue ni siquiera no llegar al Barcelona, sino dejar el Palace", apuntó en sus curiosas reflexiones, haciendo referencia a su primer club.