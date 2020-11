Marty McFly vuelve al pasado para advertirnos sobre el año 2020: "Hagas lo que hagas, no vayas allí"

El año 2020 ha estado marcado por la pandemia de la COVID-19. Un nuevo tipo de coronavirus que, desde que fuera detectado por primera vez en la región china de Wuhan, se ha propagado por todo el mundo llegando a contagiar a más de 52 millones de personas y acabando con la vida de cerca de 1,3 millones. No solo en Estados Unidos, nación más afectada por la crisis, sino en otros países como India, Brasil, Francia o España, entre otros.

Una pandemia que ha llevado a la gran mayoría de países a parar su actividad por completo y cancelar algunos de los eventos más importantes del año para evitar la propagación del virus y evitar nuevas víctimas. Desde los Juegos Olímpicos hasta la Eurocopa y un sinfín de eventos y festivales que no se han podido llevar a cabo. Por todo ello, y para no tener que pasar por el confinamiento que nos mantuvo en nuestros hogares entre marzo y junio, Marty McFly ha vuelto al pasado para alertarnos sobre este año.

Un nuevo viaje al pasado nos devuelve al lejano oeste

Hace apenas unos días, el rapero Lil Nas X compartía un vídeo en sus redes sociales para promocionar su próxima canción navideña. Un vídeo en el que podemos ver al estadounidense viajando al pasado a través de un portal y llegando al lejano oeste al que viajó Marty McFly en Regreso al Futuro III. Una vez allí, el rapero se encuentra con Papá Noel, quien yace en el suelo después de que le hayan echado de un bar.

A continuación, y después de enfundarse el famoso gorro, el rapero se convierte en una versión futurista del personaje navideño. Pero no solo eso. Los caballos se convierten en renos y el sol da paso a una nevada impropia del lejano este. Después de enfundarse el mítico traje rojo, y de subirse a un trineo de corte futurista, Lil Nas X y los renos se meten en un nuevo portal temporal que le transporta a una nueva era.

"Hagas lo que hagas, no vayas allí": Michael J.Fox vuelve a ser Marty McFly

Después de que el rapero abandonara el lejano oeste, la realización se centra en uno de sus habitantes. Concretamente en el mítico Marty McFly, quien espera que el rapero no viaje al 2020 para que no tenga que enfrentarse a la pandemia de COVID-19: "Hagas lo que hagas, no vayas allí".

A sus 57 años, el actor ha vuelto a ponerse en la piel del mítico personaje que le convirtió en una estrella internacional. Sin embargo, y a pesar de que muchas personas hayan pedido una nueva entrega de la famosa saga, todo indica a que será muy difícil que le volvamos a ver protagonizando una cuarta entrega. Los creadores de la misma han asegurado en múltiples entregas que la saga tiene un final cerrado y que no hace falta volver a abrirlo.