Nuevo reto de agudeza visual: ¿Puedes encontrar al gato escondido en la siguiente imagen?

"Date prisa o te morderá los tobillos". La comunidad de Reddit nos invita a dar con un nuevo animal escondido en una fotografía. Concretamente el usuario Windows Updates, quien nos anima a encontrar a un gato oculto en una imagen de lo más sencilla. En ella podemos ver un simple dormitorio en el que destaca una cama y varias mesillas de noche. Un espacio más que suficiente para que el gato haya podido desaparecer como por arte de magia.

Durante estos últimos meses te hemos hablado sobre la asombrosa habilidad de ciertos animales para pasar completamente desapercibido en su entorno natural. Entre ellos algunos como el leopardo de las nieves, los insectos palo, el pez piedra o los gecos de Madagascar. Sin embargo, también te hemos hablado de la habilidad de otros animales para pasar desapercibido en casi cualquier escenario gracias a su habilidad para estar en el sitio y momento adecuado. Desde serpientes y búhos hasta perros de todo tipo.

¿Cuánto tiempo tardarás en encontrar al gato?

En la imagen compartida recientemente en el famoso foro, el usuario de Reddit nos explica que hay un gato escondido. Sin embargo, no es como en otros casos en los que su coloración le permite pasar desapercibido. En esta ocasión se ha escondido de verdad. Tras analizar la imagen, tan solo se distingue una pequeña estantería en primer plano junto a la puerta que nos permite acceder a la habitación. También una cama de matrimonio un poco deshecha y dos mesillas de noche con sus respectivas luces encendidas.

¿Has conseguido dar con él? De buenas a primeras parece que se esconde bajo la cama. Hay una serie de objetos que parecen formar las dos patas del felino. Sin embargo, el gato no está en esa posición. Sigue intentándolo. ¿Todavía nada? A continuación te ofrecemos la solución. Todo ello a través de una nueva fotografía en la que podrás ver que el animal estaba escondido detrás de la cortina del ¿dormitorio.

Se puede ver la cola del animal tras la cortina. / Reddit

Enfréntate a otro reto: ¿Dónde estás escondido el gato?

¿Estás buscando un segundo reto? En esta ocasión, la comunidad de Reddit nos invita a encontrar a un pequeño gato escondido en una fotografía en la que, a simple vista, tan solo podemos ver a un perro. Un cachorro de labrador, tumbado sobre la alfombra de su salón, que está entretenido con la correa con la que sale a pasear cada día. Pero no está solo. Si nos fijamos en cada uno de los detalles que componen la fotografía, nos encontraremos una visita inesperada.

¿Puedes encontrar al gato escondido? / Reddit

En la imagen en cuestión nos encontramos también con un pequeño gato que no le quita el ojo a su amigo. ¿Has podido dar con él? Si todavía no has localizado al gato, te recomendamos que te fijes en el sofá. No, no está entre los cojines. Tampoco en el reposabrazos. Busca bien. ¿Todavía nada? A continuación te ofrecemos una imagen en la que podrás descubrir la respuesta. Mientras el perro jugaba con la correa, el gato estaba bajo el sofá mirando fijamente a su amigo. Sin embargo, y dado que estaba bastante oscuro, ha sido mucho más complicado dar con él.