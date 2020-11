La respuesta viral de 100 Montaditos a un chiste con la que consigue meterse a los usuarios en el bolsillo

El ingenio con el que algunas empresas consiguen hacer publicidad de su marca es infinito. La conocida franquicia de cervezas 100 Montaditos ha conseguido meterse en el bolsillo a todos los usuarios de Twitter con la cómica respuesta a un chiste que estaba circulando por las redes sociales en los últimos días.

"Nos vemos en la obligación de desmentir", reza el comunicado de la cuenta oficial de la empresa en Twitter. La broma en cuestión que se ha difundido dice: "He conocido a una persona que trabaja en el 100 Montaditos y llevamos unos días quedando para tomar algo y liarnos. Y bueno, ayer en mi casa la cosa se calentó... Total, que le dije que si me hacía el 69 y se levanta y vuelve a los tres minutos con un montado de lomo, tomate y alioli".

Para los que no estén familiarizados con este bar, su especialidad radica en los diferentes montaditos o mini bocadillos que, al ser tan amplia la variedad, aparecen en la carta numerados y existen hasta más de cien. Los clientes cuando se dirigen a la barra a pedir las consumiciones piden los montaditos por el número asignado.

Pues bien, la compañía se ha tomado el chiste con gracia y lo ha aprovechado para sacar rédito, por lo que este viernes escribía en su perfil de Twitter: "Debido a la envergadura de la información, nos vemos en la obligación de desmentir que el número 69 sea un montadito de lomo, tomate y alioli", señala en el comunicado oficial.

"Actualmente, el montadito número 69 es de ternera guisada deshilachada, huevo duro y alioli. Rogamos a la comunidad de 100 Montaditos que no difundan la información incorrecta y que no utilicen nuestro nombre para otros fines que no tengan que ver con lo culinario", añade el documento, con visible ironía.

Los usuarios de la red social no han podido resistirse al tweet, que se ha convertido en fenómeno viral con más de 30.000 likes y 10.000 retuits en menos de un día. Además, han querido tirar de ingenio también y las respuestas han sido de lo más divertidas.

Ay madre jajaj es que la gente se confunde..a mi muchas veces me hacen la broma de que si me gusta el 69 porque yo también trabajo en los 100m jajajja yo siempre le respondo que me encanta jajajaja — R@qu3l💈 (@ladytears1) November 12, 2020