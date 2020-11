La cuarta sesión del juicio por los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en 2017 ha estado protagonizada por el testimonio de Francisco Javier Martínez, padre de un niño de tres años asesinado por Younes Abouyaaqoub en el atropello masivo de La Rambla. "Me llamó la madre de mi hijo diciéndome con voz entrecortada que habían atropellado a Xavi, que había habido algo y se cortó el teléfono enseguida", ha empezado relatando.

A lo largo de más de diez minutos de declaración, que puede consultarse íntegra en el canal de YouTube de la Cadena SER, Martínez ha tenido palabras de agradecimiento para los Mossos d'Esquadra que le acompañaron a la Ciudad de la Justicia. "Han sido unas personas magníficas, han estado al lado mío en muchos momentos, en los momentos más duros de mi vida, estoy muy agradecido a ellos, se sentían igual de mal que yo de no haber podido salvar la vida de mi hijo", ha dicho entre sollozos.

Martínez ha tenido también críticas para la atención que se ha dado a su familia después de los atentados y de perder al pequeño Xavi, asegurando que Interior se comprometió a ayudarles "cosa que no ha sido así, ha sido una ayuda diría que poca, poca ayuda".

Este viernes han comparecido más supervivientes del ataque, relatando al tribunal cómo vivieron el trayecto mortal de la furgoneta por el centro de Barcelona. Núria, que regentaba entonces un establecimiento de venta de flores, ha explicado que "yo no he podido regresar a mi puesto de trabajo, me pasé meses encerrada en casa y mi vida ha cambiado totalmente". Salvador, que esquivó por poco la furgoneta, ha expuesto que padece "ansiedad, etrés, no saber si va a volver a pasar... no puedo acercarme a sitios con mucho volumen de gente, me cuesta el ir a trabajar".

"Nunca había pensado que harían esas cosas"

El tribunal también ha escuchado el testimonio de Mohamed Aalla, hermano de dos de los terroristas fallecidos y dueño del coche que utilizaron para atentar en Cambrils que llegó a estar imputado en la causa en un primer momento. Aalla ha asegurado que "nunca había pensado que harían esas cosas. Eran chavales que tampoco sabían mucho de la religión, habían venido de Marruecos pequeños, habían estudiado aquí y es lo que me decía yo".

Una sesión en la que el juez Alfonso Guevara, presidente del tribunal que juzga el caso, ha vuelto a dirigirse a los abogados de las partes, reprochando los comentarios a un abogado. "Lo oigo, ese es mi defecto. A lo mejor desde allí no me oyen, pero yo sí lo oigo. Sé que me critican, me da lo mismo, pero hombre, delante de mi...", ha dicho. Ayer dijo al letrado y diputado de JxC, Jaume Alonso-Cuevillas, que pondría su actitud en conocimiento del colegio de abogados.