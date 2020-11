El último discurso de Trump, la vez que más se ha acercado a asumir la derrota

Las derrotas no sientan igual a todo el mundo. Las elecciones de Estados Unidos daban el sábado pasado la victoria para el demócrata Joe Biden, y aunque la salida el próximo enero del presidente Donald Trump es ya una realidad, el republicano se niega a asumirlo.

Hasta ahora, las pocas veces que Trump se ha pronunciado en público desde que perdió las elecciones lo había hecho para cargar contra el sistema electoral, al que ha acusado de fraudulento, a pesar de no haber pruebas que apoyen su teoría. Este viernes comparecía desde la Casa Blanca en un primer discurso oficial para hablar sobre la pandemia del coronavirus, y aunque indirectamente, ha dejado caer que en el futuro habrá un nuevo equipo de gobierno, las apalabras que más cerca han estado de asumir su derrota.

Se niega al confinamiento

“Esta Administración no irá a un confinamiento. Esperamos que... pase lo que pase... quién sabe qué Gobierno habrá... el tiempo lo dirá, pero puedo decir que este Gobierno no irá a un confinamiento” han sido las palabras del mandatario de los Estados Unidos. Unas palabras que ha dicho casi sin querer mientras se vanagloriaba sobre su gestión de la pandemia y afirmaba que no habría confinamiento "bajo ninguna circunstancia" por parte de su administración.

Pero aunque el presidente no quiera aceptarlo, la realidad es que la mayoría de los medios de comunicación americanos dan como vencedor de las elecciones a Biden con 306 votos frente a los 232 del magnate, que no llega a los 270 que se necesita para ganar los comicios.

Estados Unidos reflejo de los peores datos de la pandemia

Durante la comparecencia, Trump ha puesto el acento en las buenas decisiones que, según él, ha tomado su administración para gestionar la pandemia del coronavirus. Sin embargo, Estados Unidos es el país al que más está afectando la pandemia de COCID-19 del mundo, computando el mayor número tanto de contagios como de fallecidos, pero para el presidente “la solución no puede ser peor que el problema. Si puedes ver lo que pasa con los confinamientos, depresión, drogas, alcohol, desempleo...”.

Por su parte, Joe Biden, el presidente electo, ha pedido "actuar urgentemente" a la administración republicana, ya que el virus "no respeta fechas en el calendario", y asegura que el país no puede esperar a que entre en la presidencia el 20 de enero de 2021, porque el virus se está acelerando.

De hecho, este viernes el país ha registrado los peores datos desde el inicio de la pandemia, con 153.496 nuevos contagios en las últimas horas. En total el coronavirus ha acabado con la vida de más de 240.000 estadounidenses.