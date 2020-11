Javier Mascherano ha anunciado este domingo su retirada del fútbol a nivel profesional. 'El Jefecito' ha militado este último año en el Estudiantes de La Plata, club que, como él mismo ha comentado en rueda de prensa "le dio la oportunidad de volver a jugar en Argentina".

"Simplemente voy a ser corto. Hablo para anunciar mi retiro del fútbol profesional. Sobre todo porque he vivido mi profesión al 100%, di lo máximo que podía, y hoy me encuentro con que ya hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarle el respeto ni a Estudiantes ni a mis compañeros ni a esta profesión que me lo ha dado todo", fueron las palabras con las que Mascherano anunció su retirada.

River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool, FC Barcelona, Hebei China Fortune y Estudiantes de La Plata son los equipos que han tenido la suerte de tener entre sus filas a un futbolista ejemplar.

El mediocentro defensivo argentino dice adiós al fútbol con un palmarés envidiable: siete ligas, cinco Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Desgraciadamente para él siempre le faltará un título con la selección argentina. Mascherano lo dio todo y cuajó un torneo espectacular en Brasil 2014, pero la albiceleste cayó en la final ante Alemania.