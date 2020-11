Las protestas de Perú terminan este sábado con dos muertos y decenas de heridos

Perú está viviendo en la última semana un conflicto político y social que terminó con la vida de dos jóvenes y varios heridos en la sexta jornada de las protestas de la capital, Lima, en la noche de este sábado. La llegada al Gobierno de Manuel merino tras la destitución de Martín Vizcarra este martes ha sido considerada ilegitima por la sociedad civil, que no se siente representada por esta decisión, y ha desatado una gran oleada de protestas desde el lunes por todo el país en desacuerdo.

La Fiscalía de Perú ha anunciado este domingo que iniciará las investigaciones oportunas para identificar a los responsables de las muertes de estos dos jóvenes de poco más de 20 años por disparos de perdigones, y ha pedido a las fuerzas de seguridad que hagan un ejercicio de contención y un uso proporcionado de la fuerza para evitar incidentes y nuevas cargas policiales, "en pleno respeto por los derechos de los ciudadanos". Según la información difundida por autoridades sanitarias, 63 personas han sido heridas, entre ellos bomberos y brigadistas de sanidad, y 30 periodistas que cubrían el suceso.

Una reprimenda televisada por el canal local

La marcha comenzó en el centro histórico de Lima, los manifestantes avanzaban de manera pacífica hasta las cercanías del Palacio Legislativo, cuando, al decidir asentarse en la avenida Abancay, un gran contingente policial, que hasta el momento había dejado a los peruanos avanzar con normalidad, comenzó a disparar gases lacrimógenos contra ellos y los periodistas que cubrían el acontecimiento.

Comunicado de la Fiscalía de la Nación pic.twitter.com/ysD5ourVbG — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 15, 2020

Las fuerzas policiales cargaban contra los jóvenes y las unidades móviles de los medios de comunicación, mientras la contienda era televisada por el canal local, que mostraba las agresiones de estos agentes. "Hemos tenido una emboscada, nosotros somos la mayoría en nuestra nación, somos más del cincuenta por ciento de 18 a 39 años, nosotros decidimos quién gobierno y quién no... somos quienes hacemos el contrapeso al gobierno de facto" aseguraba a Efe uno de los ciudadanos al terminar el enfrentamiento.

Los ciudadanos piden votar

Los peruanos se han manifestado desde la noche del lunes contra Vizcarra, no porque defendieran al anterior presidente, sino porque están cansados, como aseguraban algunos, de la corrupción dentro del Estado y de que los políticos solo defiendan intereses particulares, y piden un adelanto de las elecciones nacionales, citadas para el próximo 2021, para decidir ellos mismos quien se hará cargo de la dirección del país latinoamericano.

El actual presidente no ha hecho todavía ninguna manifestación pública, y su primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, ha asegurado que no sabe nada de él desde una reunión este sábado, ya que no le contesta al teléfono, según ha explicado a la emisora Radioprogramas. Aunque fuentes cercanas al presidente interino confirman que no baraja la idea de dimitir por el momento.

El resto de formaciones políticas tomará cartas en el asunto

Ante este clima de desacuerdo por parte de la ciudadanía y de los episodios violentos producidos en Lima, el presidente del Congreso, Luis Valdez, anunció en la noche del sábado que había convocado a la Junta de Portavoces a primera hora del domingo para elegir a una nueva mesa directiva del Parlamento y destituir así a Merino. El político ha señalado a la cadena de televisión Canal N que hay que buscar una solución antes de que "se vaya de las manos".

También el Frente Amplio, una coalición que aglutina varias fuerzas y movimientos políticos y sociales de la izquierda peruana, ha presentado este domingo una propuesta de moción de censura contra el nuevo Gobierno peruano por la grave crisis política que atraviesa el país.