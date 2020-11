Un español voluntario de la vacuna Pfizer: "He tenido síntomas parecidos a la gripe"

Pfizer anunciaba esta semana que su vacuna para detener la pandemia de la COVID-19 había logrado un 90% de eficacia. Miguel Hernández, un catalán residente en la ciudad de Norman, en Oklahoma, es uno de los 43.000 voluntarios que están sometiéndose a la inyección.

En una entrevista para Rac1, el joven ha explicado que "al día siguiente de la primera dosis tenía síntomas como si tuviera la gripe. Tuve fiebre, dolor general, cansancio. Me duró unas cinco horas”.

Las segunda dosis provoca efectos más intensos

El voluntario del ensayo clínico, que tiene una duración de 26 meses, comenzó el pasado mes de septiembre, y ha destacado que los efectos tras recibir la segunda dosis fueron mucho más intensos: "más dolor ,como si hubiera cogido una gripe muy fuerte. Los efectos me duraron esa noche y el día siguiente".

Para participar en el proyecto, Miguel Fernández cuenta que no era necesario cumplir ningún requisito previo, y ha explicado que como voluntario no sabes si te están inyectando la vacuna o un placebo. Además, el seguimiento ha indicado que no es constante, sino que se realiza a través de una aplicación móvil, por lo que las visitas presenciales se reducen a un total de 6 o 7 durante todo el tratamiento.

Fernández se someterá a la tercera prueba el próximo mes de marzo, en la que se podrá saber si el voluntario ha conseguido generar anticuerpos. "En la primera visita te inyectan la primera dosis, aparte de hacerte la PCR; la segunda, la segunda dosis y PCR, y la tercera visita es una analítica por si has desarrollado anticuerpos", relata.