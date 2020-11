Ana Milán: "El mal de amores se cura con vino tinto y sobre todo se cura en soledad"

Ana Milán fue una de esas personas que, durante esos meses oscuros de confinamiento, aprovechó su tirón mediático para hacer puro entretenimiento desde su casa. Cogió las redes sociales, sacó su carisma desbordante y se puso a contar anécdotas de su vida. El tipo de anécdotas que te cuentas con los colegas entre vinos y mucho cachondeo. Solo unos meses después, la actriz presenta una serie que lleva su nombre, 'ByAnaMilan' (los dos primeros capítulos ya están disponibles en Atresplayer Premium), para llevar a la pantalla esas historias jugando un poco con los límites de la ficción y la realidad. Del proyecto de su vida, el mal de amores y los propósitos de Año Nuevo hablo con ella en la Cadena SER.

Pregunta: ¿Cómo se siente una al tener una serie de televisión que lleva su nombre?

Respuesta: No tengo conciencia. La tienen más mis amigos. Recuerdo que mi amiga Marina, cuando le di la noticia, me llamaba cada dos días para decirme: 'Va a llevar tu nombre. Tu nombre'. No sé si un día me despertaré y me dará un algo.

P: ¿Cómo fue esa llamada en la que te dicen que quieren hacer tu serie?

R: Fue después de un directo de Instagram. Me estaba haciendo un pitillo y 5 minutos después tenía a Sonia Martínez [productora ejecutiva de ‘ByAnaMilan’] al teléfono. 'Hola, cariño, ¿cómo estás?'. Todo mi afán era que no se me notara el grito que estaba a punto de dar. Me pareció una gran idea desde un primer momento. Fue una llamada preciosa en la que yo mantuve el tipo bastante bien. Según colgué me puse a gritar porque eso fue glorioso.

"Vivimos en una sociedad en la que cuando uno está un poco agobiado se arrea un Lexatin"

P: La serie parte de esas anécdotas que nos hicieron a todos más llevadera la cuarentena, pero ahora mucha gente se pregunta cuánto hay de realidad y cuánto de ficción. ¿Te has abierto en canal, has ido más allá de esas anécdotas o has dejado que los guionistas hagan su magia?

R: Me he abierto en canal, siempre preservando una parte de mi intimidad que es absolutamente necesaria para la cordura y el buen funcionamiento de cualquier vida. Pero para lo que nos interesaba, hacer una buena trama, les he contado un montón de cosas. Me he abierto en canal y me he quedado a gusto haciéndolo.

Y no te ha dado ningún pudor.

R: No, porque mientras tu intimidad se mantenga a salvo, ¿dónde está el pudor? A mí me daría pudor que mañana saliera una noticia de que he estafado unos millones de euros a una ONG. Me daría mucha vergüenza tener dinero que no me pertenece en unas cuentas en Panamá. O me daría mucha vergüenza que saliera que trato mal a la gente. ¿Que has metido la pata? ¿Que te han roto el corazón? ¿Que se tienen miedos y carencias? A mí eso no me da ninguna vergüenza.

P: En 'By Ana Milán' hay un tema que llega hasta el hueso y es el mal de amores. ¿El mal de amores se cura con vino tinto?

R: El mal de amores se cura con vino tinto, con muchos amigos y sobre todo se cura en soledad. Rindiéndote al dolor, no luchando contra él. Estamos en una sociedad que cuando está un poco agobiada se arrea un Lexatin o un Orfidal. ¡Nos queremos relajar un poquito! Estar triste forma parte de la vida. Pareceríamos idiotas si siempre fuéramos felices. Es muy importante no luchar y admitir que hay momentos en los que se está triste y que no pasa nada. Que te pones una serie, te comes un kilo de helado y te arreas dos copas de vino, que siempre van bien. Tarde o temprano, como todo en esta vida, termina pasando. Si pasa lo bueno, ¿no va a pasar lo malo?

P: ¿Y qué hay de la fama? Es un tema que pasa de puntillas por 'ByAnaMilan'. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser una celebrity?

R: Llevo mucho más tiempo en mi vida siendo una actriz conocida que siendo desconocida. Lo tengo muy incorporado. Lo peor que he vivido sigo viviéndolo y es cuando conoces a alguien y ese alguien cree ya conocerte y entonces no tienes espacio para ser tú. Esto siempre me da cierta tristeza, pero también estoy en un momento de mi vida en el que quien me apetece que me conozca en profundidad me conoce.

P: La serie arranca con una frase: "En otra vida quiero ser Lady Gaga". ¿Por qué Lady Gaga y no Katy Perry o Beyoncé?

R: Lady Gaga tiene una cosa que es ponerse el mundo por montera y que no le importe absolutamente nada lo que digan o puedan pensar de ella. Lady Gaga, igual que Salvador Dalí, aprovecha muy bien el escándalo sobre si misma y lo usa a conveniencia. ¿Le podría haber tocado a Beyoncé? Sí, yo en mi segunda próxima vida me pido ser Beyoncé.

P: "Como esto no guste me tengo que ir del país". ¿Eres muy crítica contigo misma?

R: Soy muy crítica conmigo misma. El baremo está en la tripa y es sentirme orgullosa de lo que estoy haciendo. Esto ha ocurrido en todas las semanas de rodaje. Me he sentido orgullosa y lo veía clarísimo. Y cuando el trabajo está hecho y veo algo que no me gusta también lo dejo pasar porque lo hice entregándome al 100%. ¿Me gusta todo? No, pero tampoco me castigo. Esos actores que nunca se gustan…hijo, monta un mercería porque te vas a pasar la vida con una fatiga…Yo me veo y me disfruto.

"Esos actores que nunca se gustan…hijo, monta un mercería porque te vas a pasar la vida con una fatiga"

P: Es muy importante lo que estás diciendo.

R: Claro, es que hay que gozarse y darse a uno mismo la enhorabuena. En este país se desconoce mucho lo que pasa alrededor de una serie de ficción. Con 12 horas de rodaje consigues sacar 5 minutos netos de televisión. Hay mucho trabajo. Muchos madrugones. Hay un llegar a casa después de 12 horas y sentarte a estudiar lo del día siguiente. Hay muchas gente implicada. Muchos puestos de trabajo. Yo, cuando el trabajo está hecho, abro el lazo y no quiero tickets regalo.

P: ¿Eres de hacer propósitos de Año Nuevo?

R: Ni uno. No se me ocurriría. No quiero dejar de fumar y no voy al gimnasio. El único propósito, y no es de año nuevo es de vida, es hablar un inglés impecable y ahí estoy.

P: Lo digo porque terminas el 2020 con una serie que lleva tu nombre. ¿Qué le pides al 2021?

R: Una bici elíptica y hacer todos los días media hora.