"Son trampas para osos": un experto del CSIC advierte sobre uno de los puntos donde es más fácil contagiarse

Cada vez conocemos más detalles sobre la COVID-19. Desde que las autoridades chinas registraran los primeros casos en la región de Wuhan el pasado mes de diciembre, los investigadores de todo el planeta se han volcado en el estudio del virus Sars-Cov-2 para conocer más sobre el mismo y poder así hacerle frente. Esto nos ha llevado a nuevas recomendaciones sanitarias como la importancia de llevar mascarilla, mantener una distancia de seguridad entre personas y la importancia de lavarse las manos.

También a evitar aquellas zonas que carezcan de ventilación. Según un estudio publicado recientemente en la revista de divulgación científica Science, los rincones que no cuentan con una ventilación adecuada son idóneos para la propagación de la COVID-19. Principalmente el interior de los restaurantes, donde la probabilidad de contagio es hasta cuatro veces mayor que en otras zonas como los gimnasios, las cafeterías y los hoteles.

Por lo tanto y, siempre que puedas, evita aquellos lugares que no estén bien ventilados como, por ejemplo, los ascensores. Según ha explicado el investigador del CSIC Antonio Figueras en declaraciones a Liarla Pardo, el ascensor es uno de esos rincones en los que no hay apenas ventilación y el aire está estancado. Una auténtica "trampa de osos", tal y como asegura el experto, puesto que el aire en el interior de los ascensores prácticamente no se renueva.

"Los ascensores son una trampa para osos porque es un sitio donde entra y sale mucha gente, pero el aire no se renueva", ha explicado Figueras. Por todo ello, el experto ha recomendado a la población que "no se mezcle dentro del mismo ascensor" para no tener que estar expuestos a un aire que, según cuenta Antonio Figueras, es "muy enrarecido". Gracias a ello reduciremos la posibilidad de contagiarnos por COVID-19.

"Bajamos la guardia porque estamos extremadamente cansados"

A pesar de que las autoridades sanitarias llevan meses y meses ofreciendo todo tipo de recomendaciones para prevenir el contagio por la COVID-19, el número de contagios continúa creciendo. ¿Por qué pasa esto? A pesar de que hay un elevado porcentaje de situaciones en las que no sabemos por qué nos contagiamos, Figueras habla sobre que hemos bajado la guardia porque "estamos extremadamente cansados". Por todo ello, el experto del CSIS recuerda de la importancia de llevar siempre la mascarilla puesta y de no tocarnos la cara sin lavarnos previamente las manos.

Una serie de gestos que, por sencillos que parezcan, pueden ayudarnos a hacer frente a la enfermedad. Desde que se registrara el primer caso en La Gomera el pasado mes de enero, el nuevo brote de coronavirus ha contagiado a cerca de 1,5 millones de personas y acabado con la vida de más de 40.000. A pesar de que la situación parecía controlada el pasado mes de junio, una segunda ola de la enfermedad ha golpeado tanto a España como al resto de países europeos.