Lonely Planet publica su lista con las 30 mejores propuestas viajeras para 2021 (e incluye un destino español)

Lonely Planet ha publicado este martes su selección anual de propuestas viajeras Best in Travel para 2021, reflejando este año los grandes cambios que se han producido en los viajes y en las actitudes de los viajeros ante la pandemia.

Lonely Planet ha enfocado el 2021 dando visibilidad no sólo a los lugares, sino también a las personas y comunidades que ahora mismo están transformando la industria de viajes. "Los Best in Travel 2021 premian el compromiso con las comunidades locales, la diversidad y la sostenibilidad, a través de proyectos innovadores e inspiradores en todo el mundo", han explicado desde la compañía.

Así, la lista Best in Travel 2021 de Lonely Planet ha seleccionado a 30 personas, destinos y proyectos turísticos que inspiran y visibilizan prácticas sostenibles pioneras, regenerando comunidades locales y promoviendo su participación en todos los aspectos del viaje. Entre las 30 propuestas, hay un destino español: la isla de El Hierro, seleccionada como Mejor destino multigeneracional.

Además, Lonely Planet destaca en su lista anual proyectos que van desde la restauración del bush (paisaje) australiano, hasta la conservación de fauna en Ruanda, la revitalización urbana y social de Medellín en Colombia o la introducción de soluciones ecológicas progresistas en Gotemburgo.

Turistas y lugareños en el barrio Comuna 13, parte de la reactivación del sector turístico en Medellín / JOAQUIN SARMIENTO (GETTY IMAGES)

También proyectos comunitarios en Irlanda o la diversidad cultural en San Diego pasando por nuevas voces de narradores de viajes que ofrecen nuevas perspectivas, Best in Travel 2021 cuenta cómo el turismo puede regenerarse hacia una forma más responsable de viajar, cuando se supere la pandemia.

¿Por qué El Hierro?



La famosa guía de viajes se refiere a El Hierro como "la más remota y sosegada" de las soleadas islas Canarias, "una escapada de alta conciencia medioambiental que enamora a gente viajera de todas las edades y gustos". Detalla su paisaje con "pinos de un verde eléctrico que descienden en cascada por imponentes acantilados; brillantes pozas marinas naturales que aguardan, cautivadoras, al final de carreteras estrechas y sinuosas; y amplios paisajes volcánicos que lucen un encanto de otro mundo".

La Restinga, en la isla de El Hierro / CABILDO DEL HIERRO (EUROPA PRESS)

Lonely Planet destaca los "senderos excursionistas solitarios que serpentean entre miradores espectaculares y remotas playas pedregosas, entre acantilados de vértigo y bosques de laurisilva dignos de un cuento de hadas". También remite a la plácida reserva marina del Mar de las Calmas, "que ofrece algunas de las mejores inmersiones de Europa", y las sesiones de parapente sobre el altiplano central de la isla que "atraen a los viajeros que buscan emociones fuertes".

"En la isla volcánica de El Hierro el tiempo se detiene cada día y da paso a una orquesta de contrastes, colores, sonidos y sensaciones que enriquecen nuestras almas y nuestros corazones. Esta es la primera isla del mundo cuyo objetivo es generar el 100% de su energía a partir de fuentes renovables. Una isla en la que, entre sus 10.000 habitantes, nadie es nunca un extraño", resume Pablo Rodríguez Cejas, maestro y psicólogo educativo de la isla.