Podemos presenta una enmienda con Esquerra y Bildu para prohibir los desahucios hasta 2022

Podemos, uno de los partidos que sustentan al Gobierno de coalición, ha presentado en el Congreso una enmienda parcial y conjunta a los Presupuestos Generales del Estado con Esquerra y Bildu para prohibir los desahucios hasta el año 2022, informa Carolina Goméz. A las dos de la tarde ha finalizado el plazo para que los grupos parlamentarios presentaran las enmiendas que consideraran oportunas dentro del trámite parlamentario.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros que desconocía la presentación de la enmienda: "El objetivo que tiene el Gobierno ahora es atender a las perticiones del resto de formaciones sobre los Presupuestos. Sin conocer esta emnienda no puedo comentar más allá de esto". Y ha insistido en que "lo fundamental es que estos Presupuestos salgan adelante con el mayor apoyo posible".

Por su parte, la ministra de Economía, Nadia Calviño ha dicho que el Gobierno "ha dado muestra de un gran compromiso con el acceso a la vivienda" y que ha actuado "de forma decidido para actuar en contra de desahucios en personas en dificultades".

El PSOE ha dejado claro este martes que no retirará su apoyo a la enmienda pactada con Unidas Podemos y Esquerra Republicana (ERC) para eliminar en la futura Ley de Educación (LOMLOE) la referencia expresa al castellano como lengua vehicular de la enseñanza, y ha insistido en que seguirá negociando los Presupuestos Generales para 2021 con quienes deseen, incluyendo a Bildu.

Se agilizan los trámites para la aprobación del Presupuesto

Los grupos parlamentarios del Senado han acordado este martes agilizar el trámite del proyecto de ley de las cuentas públicas para el año 2021 y para ello la Cámara Alta ha habilitado todo el mes de diciembre para este procedimiento de los Presupuestos Generales, que preven remitirlos al Congreso el día 23 de diciembre.

De esta forma, los Presupuestos pueden ser aprobados antes de que acabe este año y, por tanto, no sería necesario prorrogar los actuales que aún son los del Gobierno del PP.

El PP presenta más de 1.500 enmiendas parciales

El PP ha registrado en el Congreso más 1.500 enmiendas parciales dirigidas a la reactivación económica y en respuesta a la crisis "sanitaria, económica, jurídica e institucional", para proteger a los sectores más afectados y para atender las necesidades de infraestructuras e inversiones "obviadas" con criterios de "igualdad" en todos los territorios, con el "espíritu" de ser negociadas y que se incorporen.

Así lo ha señalado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien opina que "no son los PGE que necesita España" al estar además fundamentados en previsiones que han sido declaradas "fallidas" por el Banco de España, la AIReF o la Comisión Europea.

"El marco en el que se sustentan las cuentas no es el marco real de España para 2021; si no partes de un análisis de realidad no puede tener unos PGE que den salida a las preocupaciones y problemas de los españoles", ha indicado Gamarra, tras rechazar también las líneas políticas de subidas de impuestos de los PGE y el haberse "dado por vencido" en materia de desempleo.

Otras enmiendas a los Presupuestos

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha incluido entre sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado una que plantea congelar la partida destinada a la Casa del Rey mientras esta institución no asegure su transparencia.

En rueda de prensa en el Congreso, Errejón ha cuestionado que las cuentas públicas para 2021 incrementen en 500.000 euros el dinero a disposición de la Casa del Rey cuando se trata de una asignación que debería congelarse.