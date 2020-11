Margarita del Val vapulea en directo las vacunas de Moderna y Pfizer: "Esto no me convence para nada"

La viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, se ha convertido en trending topic durante la tarde de este martes en Twitter porque ha realizado unas sorprendentes declaraciones en televisión en las que ha afirmado no confiar en las vacunas de Moderna y Pfizer porque "solo protegen de síntomas leves".

Hace una semana Pfizer hacía público que su vacuna tiene un 90 por ciento de efectividad, mientras que este lunes fue la estadounidense Moderna la que afirmaba que su candidata a vacuna contra el coronavirus tenía un 94,5 por ciento de efectividad. Sin embargo, esto no ha generado mucho optimismo en la viróloga Margarita del Val.

"Yo todavía no veo nada de luz, se ha avanzado un poquito, pero en realidad lo que han podido ver estas dos compañías cuando se analiza es que de lo que protegen las vacunas tanto de Moderna como Pfizer es de los casos leves y moderados de COVID-19", explicaba la investigadora científica en su entrevista en El Programa de Ana Rosa de este martes.

"Llevo toda mi vida en vacunas y esto no me convence para nada"

La decepción y el enfado de Margarita del Val con las vacunas anunciadas por Pfizer y Moderna se ha ido haciendo patente a lo largo de la entrevista televisiva, donde la experta en virología se ha mostrado bastante pesimista con que estas vacunas vayan a reestablecer la vida que teníamos antes del comienzo de la pandemia del COVID-19:

"Estas vacunas no garantizan, de momento, que vayan a proteger de lo que nos interesa de verdad: los síntomas graves y la muerte. Yo no estoy nada entusiasmada, al contrario. Estoy un poco molesta porque estas precisiones no se han hecho. Siento ser tan pesimista, pero llevo toda mi vida en vacunas y a mí esto no me convence para nada", relataba Margarita del Val.

"Estos números son fantásticos, pero van a cambiar"

Margarita del Val tampoco ha sido mucho más optimista en lo que respecta a lo que pasará en los siguientes meses cuando se empiece a vacunar a millones de personas en todo el mundo. "De las vacunas sabemos que los efectos secundarios salen en los primeros dos meses. La seguridad la van a tener. Pero luego, cuando se vacunen a diez millones de personas sabremos si hay algún efecto adverso", argumentaba.

"Cuando se sepa la efectividad, que todavía no se sabe, puede funcionar o no. A lo largo del invierno empezará a haber casos de la enfermedad grave para ver si protege, que es lo que necesitamos. Estos números son fantásticos, pero van a cambiar", ha comentado la experta del CSIC, que arrojaba luz a cuándo podremos ver si los datos nos hacen ser optimistas: "El optimismo llegará dentro de unos meses o unas semanas cuando veamos unos datos de verdad".

Del Val era optimista en octubre

Las palabras de este martes de Margarita del Val contrastan con lo que dijo hace apenas unas semanas. La viróloga se había mostrado bastante optimista a finales de octubre, cuando dijo que, asumiendo que las primeras vacunas "serán las más sencillas y a lo mejor no bastan", en nuestra situación actual sería "un avance gigante aunque solo proteja parcialmente". A partir de ahí, dijo, se irán mejorando "porque lo que se le pide a una vacuna es que sea igual o mejor que la inmunidad natural".

"Lo ideal será que, además de evitar síntomas y muertes, las vacunas eviten los contagios. Esas son las mejores. En caso contrario no merecerá la pena vacunar a millones de jóvenes sanos que ya tienen una altísima probabilidad de ser asintomáticos contagiosos", añadió.

Lo que sí mencionó hace menos de un mes, al igual que hoy en Telecinco, es la importancia de los grupos de riesgo en las vacunas. En su opinión, a quien queremos proteger es "a las personas que tienen COVID-19 grave y mueren, y para eso tenemos que emplear vacunas que funcionen y sean seguras en ellos". ¿Cómo es eso posible si la vacuna es un paso previo al contagio para evitar que la enfermedad se desarrolle y acabe no derivando precisamente en caso grave? Del Val cree que para saber que una vacuna es segura en los grupos de riesgo primero se han tenido que hacer ensayos clínicos en personas sanas, pero que luego, y esto es lo que no se ha hecho, "hay que atreverse a reclutar voluntarios entre esos grupos de riesgo".