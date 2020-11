Condenan a Echenique y Del Olmo por defender a una candidata que dijo haber sido violada

Un juzgado de Leganés ha condenado al Secretario de Organización Pablo Echenique y al Secretario de Comunicación Juanma Del Olmo a pagar una multa de 80.000 euros por la intromisión al honor del fallecido Manuel López Rodríguez, cuya familia denunció a los dirigentes de Podemos. La historia se remonta al pasado de la candidata de Podemos por Ávila, Pilar Baeza, que hace 35 años fue condenada a 30 años de cárcel en calidad de cómplice por instar a su pareja a matar a su ex, el fallecido Manuel López, asesinado en 1985, al que Baeza acusó durante el juicio de haberla violado, hechos que en su día no quedaron probados por el Tribunal Supremo.

Durante la campaña de las autonómicas de 2019, Baeza fue señalada por estos antecedentes y ambos dirigentes defendieron a la candidata. El fallo del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Leganés (Madrid), al que ha tenido acceso la Cadena SER, recoge que Echenique y Del Olmo no llegaron a un acuerdo en la audiencia previa que tuvo lugar en diciembre de 2019 y ambas partes ratificaron sus versiones.

En su día, Del Olmo publico en Twitter el mensaje "Abrazo a Pilar Baeza de Podemos Ávila. Hace 35 años fue víctima de una violación. Su novio entonces disparó al hombre que la violó. Ella fue condenada por complicidad y pagó su deuda con la sociedad. El señalamiento iniciado por Pedro J es un ataque a los derechos fundamentales".

En sus alegaciones, Del Olmo sostuvo que las declaraciones se hicieron a título personal y "sus expresiones no ofrecen datos de persona alguno" y "se limitaron a reproducir la versión contada por Baeza". También ihzo referencia a la entrevista publicada por El Español al hermano del fallecido donde dijo literalmente "yo no digo que mi hermano y ella no tuvieran relaciones sexuales, ahora si fue violada o no, no lo podemos saber porque nadie estuvo allí". Y se opuso a la indemnización de 300.000 euros solicitada por el demandante por desproporcionada.

La jueza condena a los dirigentes a hacer pública la sentencia en los mismos canales en los que difundieron estas afirmaciones, Echenique en una rueda de prensa y Del Olmo en Twitter, además de la indemnización al denunciante y hermano del agresor. La causa cuenta con el criterio en contra de la Fiscalía que sostuvo durante el juicio que aquellas declaraciones se produjeron en el marco de la libertad de expresión y no hubo vulneración de derechos del demandante ya que tampoco le nombraban en las declaraciones.