Google presenta nuevas herramientas para hacer frente a la COVID-19: así te pueden ayudar en tu día a día

Hace apenas unas horas se cumplía un año desde que las autoridades chinas confirmaran el primer caso de COVID-19 en Wuhan. Un nuevo brote de coronavirus, similar al SARS, que desde entonces ha contagiado a más de 55 millones de personas y acabado con la vida de 1,3 millones en todo el mundo. A partir de ese preciso instante, los científicos de todo el mundo comenzaron a volcarse en la investigación del Sars-Cov-2 para encontrar una solución a la enfermedad cuanto antes.

También las tecnológicas, quienes han puesto a disposición de la sociedad todo tipo de herramientas para hacer frente a la COVID-19. Entre ellas el gigante electrónico Google, quien ofrece todo tipo de información relacionada con la enfermedad en su buscador. Desde que las autoridades chinas confirmaran los primeros casos, la compañía estadounidense ha desarrollado cerca de 250 funciones para ayudar a la sociedad en su día a día.

Cómo saber cuál es la afluencia en tiempo real del establecimiento que vas a visitar

Entre ellas algunas como la que nos permite conocer la afluencia en tiempo real en millones de lugares. Si has pensado visitar cualquier establecimiento, pero no quieres que haya mucha gente para reducir las posibilidades de contagio por COVID-19, Google te ayuda a descubrir si el local está muy concurrido o no en tiempo real. Para ello tan solo tienes que dirigirte a Google, buscar el establecimiento que quieras visitar y fijarte en las horas puntas del mismo. En cuestión de segundos, la plataforma te mostrará la afluencia del supermercado que vas a visitar en tiempo real.

Pero no solo eso. De cara a las próximas semanas, Google va a aprovechar la información que consigue sobre el transporte público y la densidad de personas que viajan en cada línea para mostrarte cómo de aglomerada está cada ruta. De esta manera, el gigante electrónico te podrá recomendar otra opción menos congestionada para evitar cualquier escenario que favorezca la propagación de la COVID-19.

Google mejora su mapa de incidencia de la COVID-19 en cada comunidad autónoma

Hace ya varias semanas, el gigante electrónico estrenaba una nueva opción para conocer la incidencia de la COVID-19 en cada comunidad autónoma. Una capa de Google Maps, disponible tanto en dispositivos Android como en iOS, que nos permite conocer más sobre la evolución de la pandemia en nuestro país. Para utilizarla tan solo tendrás que abrir la famosa aplicación de mapas, tocar el botón de capas que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla y presiona sobre la opción Datos de COVID-19.

Antes de que se cargue el mapa, la aplicación te explicara que se nutre de distintas fuentes como The New York Times, Wikipedia, la Corporación municipal de Brihanmumbai y la Universidad Johns Hopkins para extraer los datos utilizados en su nueva herramienta. A continuación, y después de aceptar las condiciones, la plataforma comenzará a mostrarte los nuevos casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en un promedio de siete días. Todo ello a través de distintos colores, lo que nos permitirá conocer la evolución de la pandemia en nuestra región.

Tras el éxito de esta capa, Google ha decidido mejorarla. Según ha dado a conocer a través de un comunicado publicado en su blog corporativo, a partir de ahora también podrás conocer el número de contagios registrados en una determinada zona desde el comienzo de la pandemia y consultar enlaces directos a los recursos COVID-19 de las autoridades locales.