Twitter estalla contra la declaración "más repugnante" de Vox

Todos los grupos parlamentarios menos Vox han mostrado este miércoles en el Congreso su apoyo a una proposición no de ley para que se prohíban las terapias de conversión de la orientación sexual y se sancione a las organizaciones que siguen ofreciendo tratamientos para "curar" a los homosexuales.

La iniciativa, presentada por Ciudadanos y debatida en la Comisión de Igualdad, ha recibido el apoyo de la mayoría de los portavoces, aunque Vox se ha desmarcado apelando a la libertad.

La diputada de Vox, Macarena Olona, ha defendido su rechazo con estas palabras: "En España hoy, la homosexualidad no es una enfermedad. ¿Y a qué nos llevaría a apoyar su PNL con el grueso error que han cometido? A que el Gobierno pueda prohibir que las personas homosexuales acudan a terapia. Y me estoy refiriendo al derecho a que cualquier persona, sea o no homosexual, tiene a acudir a un especialista a que le ayude a encontrar su identidad. Y no me refiero a la identidad de género, que hasta en eso Ciudadanos se ha tragado el discurso progre de la izquierda; sino a la identidad que todos tenemos como personas y que formamos a través de un proceso biológico. Libertad. Dejen de meterse en nuestras camas".

Los usuarios de Twitter han cargada duramente contra las palabras de la diputada Olona. De "repugnante" lo calificó en la red social Guillermo Rodríguez, director de El Huffington Post, pero las declaraciones de Olona sumaron otros calificativos: "discurso peligroso", "escoria", "ascazo" o "enferma de odio" son algunos de los calificativos que ha recibido.

Esta es, de lejos, la declaración más repugnante del día. Y probablemente de la semana pic.twitter.com/XPafPtuVEx — Guillermo Rodríguez (@guirodi) November 18, 2020

Este tipo de discursos, como el de la "señora" @Macarena_Olona son peligrosos y a mí en particular, como homosexual, me cabrean tanto que me obliga a callarme lo que pienso porque sería delito pic.twitter.com/52zIN6X0sG — David Miralles🇪🇦🇳🇱🏳️‍🌈 (@miralles1980) November 19, 2020

Que en pleno s.XXI haya gente que defienda pseudoterapias extremadamente peligrosas en un parlamento no tiene nombre.

Luego dirán que no son homófobos y no tienen culpa si aumentan las agresiones homófobas en la calle.



Escoria, @Macarena_Olona. Ve tú a terapia, que la necesitas. https://t.co/8OtKtCK3wt — MJ Dictatriz (😷) ✊🏼 #SanidadPública (@mjdelrio) November 18, 2020

Jo que ascazo, en las tribunas cada vez hay mas mierda subidas en ellas — jota110357@gmail.com (@pepaPi3141692) November 19, 2020