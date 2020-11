"Ese es mi deseo": Guardiola desvela qué futuro le gustaría para Messi

Pep Guardiola ha comparecido en rueda de prensa antes del partido del Manchester City y el Tottenham. Durante la previa del encuentro, el técnico catalán ha sido preguntado sobre el futuro de Leo Messi: "Yo quiero que acabe su carrera en el Barcelona, ése es mi deseo". Sin embargo, de cara a cuando el argentino termine el contrato, no tiene claro "lo que pasará por su cabeza".

Asimismo, ha querido agradecer al FC Barcelona "todo lo que hicieron" por él "como jugador, me dieron absolutamente todo, desde el principio, de mi tiempo en la cantera, así que quiero que termine su carrera allí. Eso es lo que quiero. Como aficionado del Barcelona, me gustaría que Leo terminara allí".

En relación con su reciente renovación como técnico del Manchester City, Guardiola se ha mostrado "muy agradecido por la oportunidad de poder seguir" en el equipo inglés. Ha asegurado que el club le ha "dado mucho en estos últimos años. He renovado por muchas razones. Una de ellas es por mis conversaciones con Khaldoon, por la plantilla, por el club y por cómo se han portado durante toda esta etapa, por ejemplo durante la cuarentena. No ha habido ni un único despido, todo el mundo ha mantenido su trabajo, incluso hemos pagado bonus a los trabajadores. Eso me ha demostrado cómo de bueno es el club en muchos aspectos y he decidido quedarme más años".

De cara a su propio futuro como entrenador en Manchester City, Guardiola ha asegurado que tienen en mente que todavía les "quedan muchas cosas por hacer. La plantilla tiene el sentimiento de que seguimos estando cómodos todos juntos. Todos los entrenadores de los grandes clubes están ahí para ganar títulos, yo no soy una excepción".

Sobre el parón de selecciones de esta semana, el catalán se ha mostrado positivo con la actuación de sus jugadores en sus respectivos países: "Ruben Dias marcó dos goles, Ferran tuvo una actuación increíble, estoy muy orgulloso de que Foden vuelva a jugar con la selección... Es muy importante que jueguen por el país que aman".