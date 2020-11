Los 'deadline day' del Real Madrid de Florentino Pérez acapararon los focos años atrás con traspasos de ultimísima hora. El protagonista en el invierno del 2009 fue Julien Faubert, cuyo paso por el conjunto blanco se resumió en media temporada con más anécdotas extradeportivas que oportunidades sobre el campo.

Faubert, que vivió el fichaje 'bomba' de su carrera en este momento, quedó más tarde en la memoria del fútbol español por los peculiares episodios que protagonizó. Un año después de colgar las botas, el francés explicó en el programa 'Los Otros' de Movistar+ algunas de las cuestiones que tanto dieron que hablar sobre su figura. Quizás las más sonada fuera la 'siesta' que captaron las cámaras en el banquillo madridista durante un partido en el ahora llamado Estadio de La Cerámica.

Con la famosa imagen delante, el exjugador aseguró encontrarse en una posición recostada, aunque con la vista puesta en el juego. "Estaba enfadado porque otra vez no iba a jugar. Aquí no se ve, pero tenía los ojos abiertos. Da la sensación de que los tengo cerrados, pero no", insistió, dolido por los comentarios que se virtieron y queriendo pasar página definitivamente. "El pasado, pasado está. A veces hay que inventar historias para que se hable. Que afecte a mis hijos es lo que más me molesta, que ellos sepan que esa imagen es falsa", apuntó.

"La camiseta del Madrid engorda"

Otro de los temas que generaron controversia en aquella época fueron las críticas que le señalaron como pasado de peso. "Nunca he sido un jugador fino o esbelto, yo estaba en forma. Será el color de la camiseta blanca, que engorda", afirmó el galo al respecto. Desde su perspectiva, su mal rendimiento como madridista se debió a la falta de confianza de Juande Ramos: "No tenía ningún problema". Su paso por el club se resumió en 54 minutos de Liga repartidos en dos jornadas.

Tuvo tiempo también Julien Faubert para dar su versión de su ausencia en un entrenamiento dominical. "Siempre preguntaba a algún jugador que hablaba inglés o a Lass Diarra qué horarios teníamos y esa vez me fui sin preguntar", resumió, asumiendo el 'mea culpa' y cerrando así el repaso a sus infortunios en el Real Madrid.