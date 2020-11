Guardiola: "¡Tienes que traer a Odegaard! Lo convertiré en el mejor del mundo"

Es popularmente conocido que media Europa se peleó por los servicios de Martin Odegaard antes de que el noruego eligiese al Real Madrid en enero de 2015, cuando tenía 16 años. Ahora, se ha hecho público que uno de los entrenadores que más suspiraba por Odegaard era Pep Guardiola.

Lo ha reconocido Jan Age Fjørtoft, exfutbolista noruego que formaba parte del equipo técnico de las inferiores noruegas cuando Odegaard tenía 15 años. La selección del a posteriori jugador del Real Madrid coincidió en Qatar con el Bayern de Guardiola en el ministage de invierno que realiza habitualmente el club bávaro. Fue allí donde Guardiola vio jugar a Odegaard e inmediatamente le dijo a Fjørtoft: “¡Tienes que traer a ese chico a Múnich, tienes que traerlo a Múnich! Lo convertiré en el mejor jugador del mundo…”. Así lo ha contado el exfutbolista en el podcast Here we go, del periodista Fabrizio Romano.

Además, ha manifestado que su equipo favorito no era el Real Madrid. “Como saben, el Liverpool era su club favorito, era su club favorito de niño. Sigo pensando que el motivo por el que acabó en el Real Madrid fue bastante sencillo, en mi opinión. En primer lugar, el Real Madrid tenía un segundo equipo, los otros tres clubes no. El técnico del segundo equipo era Zinedine Zidane. No es un mal jugador, no es un mal entrenador”, ha dicho.

Por último, ha desvelado: “Michael Reschke, que ahora está en el Schalke, era el responsable de la contratación en Múnich en ese momento. Lo conocí después de que Martin eligiera irse al Real Madrid y me dijo: ‘Si hubiera sabido que el segundo equipo sería crucial, habría construido un segundo equipo para conseguirlo".