Los expertos y las autoridades científicas se encuentran en un debate importante sobre si la celebración de la noche de Navidad va a suponer un gran repunte de casos de coronavirus o si por el contrario, con responsabilidad sobre las medidas de contención, no sufrirá un gran impacto la curva de contagios. La coordinadora de la plataforma de Salud Global del CSIC, Margarita del Val, se ha pronunciado al respecto en una entrevista para El País.

"No podemos negociar con el virus que vamos a tener unas Navidades tranquilas, porque va a hacer frío y en interiores hay más riesgo. 25 de diciembre, Zoom, Zoom, Zoom…" ha expresado la científica española, para la que la celebración de la cena de noche buena sería un error, y anima a la gente a buscar alternativas, como pueden ser las cenas mediante videollamada. "Que todo lo malo de esta vida sea que no vamos a poder celebrar la comida de Navidad" ha subrayado.

El enemigo es el virus, no quien impone las restricciones

Del Val ha hecho especial hincapié en que una sola medida no es suficiente para contener el virus, especialmente con el frío. Además se juntarían en interiores varias personas, lo que los harían "entre 10 y 20 veces más favorables para el contagio".

Respecto al acierto o no de las medidas establecidas por el Gobierno actualmente, la coordinadora de la plataforma de Salud Global del CSIC ha insistido en que el enemigo no es quien pone las medidas o las quita, sino el virus. El problema para ella reside principalmente en que el número de personas que se han infectado no es todavía suficiente, y la falta de inmunidad puede hacer que se multiplique descontroladamente. Margarita del Val pone el ejemplo de que en junio solo se había conseguido un 5% de población española que hubiera superado el virus, qiuedando el 95%: "Si a lo mejor ahora nos queda el 80% … calcula en proporción cuánto tiempo queda por delante. Años. Desde luego, no meses."

La vacuna todavía con pocas certezas

Para la científica el tema de la vacuna es todavía "una caja negra" y en la que hay que trabajar, porque según ella, todavía no se sabe si van a proteger de la infección. No obstante, ha apuntado que la llegada de una solución que acabe con la pandemia de COVID-19 será en todo caso favorable.

Sin embargo ha destacado que en España no se puede, por valores éticos e individuales, obligar a la población a que se vacune, así como se puede hacer en otros países orientales, dado el cierto nivel de escepticismo que está experimentando la población. En todo caso, ha asegurado que en España no cree que sea necesario imponerlas, porque "hay mucha confianza en ellas".