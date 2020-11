Así son el Amazon Echo Dot 4 y el nuevo Fire TV: sensaciones tras una semana de uso

Dentro de apenas unos días, Amazon celebra el Black Friday con importantes descuentos en miles de productos. Entre ellos sus propios dispositivos. Desde los altavoces inteligentes Echo hasta el Fire TV, los Kindle o las Tablets Fire. Por esa misma razón hemos decidido probar algunos de ellos y conocer sus características de primera mano. Concretamente dos. Por una parte el Amazon Echo de cuarta generación y, por la otra, el Amazon Fire TV Cube.

Después de tres exitosas generaciones, Amazon ha decidido reinventar su altavoz inteligente por excelencia a nivel de diseño y reconvertir el ya clásico cilindro en una esfera que le otorga una mayor personalidad y, además, una mejor calidad de sonido. Una esfera que puede contar con reloj o no, dependiendo del precio que nos queramos gastar en el dispositivo. Si eres de los que quieres saber qué hora es en todo momento, o incluso ver la temperatura de un modo más gráfico, te costará 39,99 euros durante estos días. Si no te importa demasiado, y quieres ahorrar un poco más, tienes la opción sin reloj por diez euros menos.

Así es el Amazon Echo Dot de cuarta generación: la mejor opción calidad/precio

Tras sacarlo de la caja nos encontramos con una pequeña esfera, recubierta en la ya característica tela de malla de los altavoces de Amazon, que dispone de cuatro botones en la zona superior de la misma: uno para silenciar y activar micrófonos, dos para subir y bajar el volumen y un cuarto de acción. Mientras tanto, la zona inferior se caracteriza por un anillo de luz LED que nos advertirá del modo escucha cada vez que se ilumine de color azul. No obstante, también puede mostrar otros colores como el rojo o el amarillo. Mientras que en el primero de los casos lo hace para avisarnos sobre cualquier problema, en el segundo nos advierte de que hay un pedido en reparto.

En su interior, un total de cuatro micrófonos que escuchan perfectamente cada una de nuestras consultas. A pesar de que no cuente con tantos sensores como otras opciones más caras como puede ser el Echo Studio, lo cierto es que demuestra tener el oído muy fino para cualquier orden.

Alexa sigue evolucionando con sus skills

También un altavoz frontal de 41 milímetros que, a pesar de que no nos ofrece una experiencia tan completa como la que nos otorgan otros dispositivos como el Echo Plus, se convierte la mejor en relación calidad/precio. Tras una semana de uso, el dispositivo ha cumplido con creces necesidades básicas como escuchar la radio o todo tipo de música en plataformas como Spotify.

Y, a los mandos de la nave, una asistenta conocida como Alexa que cada día sabe más gracias a sus skills, sin duda alguna uno de los puntos fuertes de este asistente inteligente. Tras descargarte la aplicación Amazon Alexa, disponible tanto para iOS como para Android, podrás descubrir las distintas skills de las que dispone el dispositivo y las diferentes configuraciones que ofrece para ayudarte en tu día a día. También podrás saludar a tu altavoz para que te de los buenos días y te ofrezca algún dato curioso. ¿Sabías que Toy Story ha cumplido 25 años este domingo?

Así es el Fire TV Cube, controla la televisión con la voz

Un asistente inteligente que también podemos encontrar en el Fire TV Cube, el segundo de los dispositivos analizados durante esta última semana. ¿Y qué es el Fire TV Cube? Un híbrido entre el Fire TV, el gadget que le otorga un sistema operativo propio a tu televisión para disfrutar de todo tipo de contenidos, y el anteriormente citado Amazon Echo Dot. Un cubo que nos permite controlar todo lo que pasa en nuestro televisor sin la necesidad del mando.

Hace varias décadas necesitábamos levantarnos del sofá para cambiar de canal. Más tarde llegaría el mando a distancia y ahora este dispositivo que nos permite controlar la televisión únicamente con la voz. Y es que, a diferencia de otros dispositivos de la competencia, el Fire TV Cube nos permite realizar todo tipo de acciones sin la necesidad de un mando gracias al asistente incorporado en el dispositivo. Desde encender la televisión o subir y bajar el volumen hasta escoger entre una serie y una película.

Un híbrido entre el Fire TV y el Echo Dot

Tras sacarlo de su caja nos encontramos con un cubo de color negro, un mando a distancia por si no quieres usar tu voz a la hora de interactuar con él y un adaptador Ethernet por si queremos conectar el dispositivo con un cable de red en vez de usar el wifi. Después de instalarlo en el televisor (necesitarás un HDMI que no está incluido en la caja), el cubo de Amazon nos ayudará a configurar la interfaz de la que podremos disfrutar más adelante.

Una interfaz de lo más sencilla, podrás controlarla tanto por voz como por el mando a distancia, que está dirigida a todo tipo de públicos. En el inicio encontraremos las plataformas más populares o aquellas que previamente hayas configurado. Desde YouTube y Netflix hasta Spotify, Disney+ y, como no podía ser de otra forma, Prime Video. También se muestran varias pestañas en las que podremos profundizar sobre series, películas y todo tipo de aplicaciones.

Tras completar la configuración, tan solo tendremos que pedirle que haga todo aquello que necesitemos. Desde encender la televisión o cambiar de canal para ver una serie hasta buscar una película o instalar un juego. Pero no solo eso. Dado que también cuenta con un asistente inteligente en su interior, nos ayudará en nuestro día a día como si de otro Echo Dot se tratara. Reproducirá música en Spotify, te dará todo tipo de datos curiosos e incluso te despertará a la hora que indiques.

Puede que a veces no sea infalible, pero no necesitará que se lo repitas más de dos veces. Los micrófonos integrados en el dispositivo te permitirán controlar la televisión desde el sofá o la cama. Una gran opción, por lo tanto, si eres de los que no quieres estar pendiente del mando a la hora de ver una película o una serie. En definitiva, tanto el Echo Dot como el Fire TV Cube se convierten en opciones de lo más interesantes de cara al Black Friday. Dos aparatos que nos ayudarán en nuestro día a día que, durante los próximos días, estarán a un precio reducido.