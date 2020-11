Carmen Calvo: "La obligatoriedad de las vacunas no es legalmente posible"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que "la obligatoriedad de las vacunas no es legalmente posible" y que hay que respetar la libertad de cada ciudadano de decidir si se vacuna o no, en el marco del plan de vacunación contra el COVID-19 que el Ejecutivo aprobará este martes. "No adelantemos acontecimientos. Vamos a ir viendo, porque nosotros pensamos que la sociedad va a responder a la vacuna, sobre todo los colectivos de riesgo", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico'.

Para ella, "lo importante es disponer de las vacunas, que van por buen camino" y pedir a toda la población confianza y tranquilidad ante la vacunación, y ha adelantado que el Gobierno trabaja con las comunidades autónomos para que este año los ciudadanos pueden celebrar la Navidad sin correr riesgos.

Migrantes en Canarias

Tras la llegada de miles de personas migrantes a las costas canarias, ha defendido que el Gobierno no ha actuado tarde y que "no han parado de ir los ministros todo el tiempo a Canarias, a Marruecos, a los países africanos".

Ha destacado que para gestionar la llegada de esas personas se han utilizado terrenos del Ministerio de Defensa: "No es que se haya resistido, es que hemos tenido que hacer las modificaciones necesarias para que la inmigración pueda ser atendida sin perturbar para nada las tropas, cuarteles y necesidades que tenemos en Canarias". "Nosotros tenemos acuerdos en origen con algunos países para, dentro del cumplimiento de la legislación internacional, poder devolverlos a sus países. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que están detrás las mafias, y no pueden aprender que Canarias es una vía para entrar en Europa", ha mantenido.

Presupuestos

Preguntada por si Podemos se comporta como Gobierno y oposición, ha dicho: "Unidas Podemos es un partido que no ha estado nunca en el Gobierno de la nación, y el PSOE sí". "Un país acostumbrado a otro tipo de gobernanza está dando sus primeros pasos en esta dirección, y no es fácil. Te cae el Gobierno de España con una pandemia... y todo lo hace mucho más complicado", ha dicho sobre el Gobierno de coalición. Ha defendido que al negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el PSOE se ha dirigido a todos los partidos, y "ahí está incluido Cs", con el que han llegado a muchos acuerdos, ha destacado.

Para ella, las discrepancias que mantienen con Cs sobre el uso del castellano y el resto de lenguas en el sistema educativo suponen "un debate completamente falso", y ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue negociando las propuestas económicas de Cs sobre los autónomos y los fondos europeos para los PGE.

Preguntada por el pacto del PSOE con Bildu, ha dicho que la principal obligación del Gobierno es dar estabilidad y futuro, y ha añadido: "El problema está en que el PP necesita nombrar a ETA y a Bildu continuamente para hacer política, y esto es temerario e injusto".

Sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dicho que al Gobierno le gustaría dejarla resuelta en diciembre, y en referencia al PP ha dicho: "Es que el Gobierno no se va a quedar consintiendo que un partido político incumpla la Constitución. Cumplir las normas es lo más democrático que hay en el mundo".