"No tengo por qué vivir con un COVID, vete a tu casa": la deplorable actitud de unas compañeras de piso

Una estudiante de enfermería ha denunciado en su cuenta de Twitter el rechazo de sus compañeras de piso al conocer que ha dado positivo en coronavirus y que tiene que hacer cuarentena en el piso compartido. "Estás siendo egoísta", le dicen las estudiantes por el grupo de WhatsApp, que no asumen que tiene que quedarse en su habitación aislada para no contagiar a más gente.

Las chicas le recriminan a Elena que no se vaya a casa de sus padres a guardar la cuarentena y no entienden que no puede salir hasta que le confirmen con una nueva PCR el negativo en COVID-19. "Elena que tienes coche que te coges tus cosas y te vas a tu casa no propagas nada, infectas lo mismo que si te quedas en el piso e infectas todo el piso", le dicen.

Tampoco están dispuestas a dejarle un baño para ella sola cuando tienen dos, y les parece inaceptable hacerle la comida y llevarle tuppers a la habitación. Incluso rechazan que salga a la cocina con doble mascarilla a prepararse la comida y después desinfectar todo. "Tenemos nuestra vida, no tenemos por qué estar en esas condiciones", le espetan.

En un hilo de Twitter, la estudiante explica el mal trago que ha tenido que pasar al toparse con la incomprensión de sus compañeras que no entienden que no puede moverse del piso a hacer cuarentena a casa de sus padres como le sugieren. "Yo no tengo la necesidad de estar compartiendo piso con un COVID porque para eso tienes tu casa, porque tú no tienes por qué afectar a otras familias teniendo tu casa", es otra de las lindezas que le sueltan.

"No tenemos por qué vivir esta situación"

Elena reitera en varias ocasiones que no puede ir a su pueblo porque debe estar confinada, y por otro lado, explica que sus padres son personas de riesgo y que en caso de contagio, sería mucho peor. Ante la argumentación de la joven, una de las compañeras le espeta: "Tus padres tienen como deber cuidarte, nosotras no, nosotras nos hemos encontrado en la calle y no tenemos por qué vivir esta situación".

La conversación no llega a ningún puerto, pues las tres jóvenes siguen empeñadas en que Elena es la egoísta y que "tan honesta, tan caritativa y tan que piensa en los demás" no se está poniendo en el lugar de sus compañeras. "No pongas de excusa a tus padres porque no te quieras ir y quieras estar en el piso, porque en tu casa estarías en tu habitación sin ninguna preocupación porque te lo harían todo tus padres", agrega otra.

Y por si no le hubieran dicho ya suficiente, otra de ellas le recrimina que no piensa en sus actividades diarias y en lo que supone que se quede en el piso. "No te estás poniendo en ningún momento en nuestra piel. Nosotras tenemos una vida, tenemos universidad, tenemos gimnasio y tú no estás pensando en eso, tan solo en que te vas a quedar ahí porque no te quieres ir a tu casa", justifica la compañera, que no ha caído en la cuenta de que al haber estado días previos con Elena, tienen que guardar cuarentena igualmente. O en el piso o en la casa de sus padres.

Y es que, en este caso la falta de empatía no tiene límites: "Tú te quieres quedar ahí a costa de que otras tres personas se tengan que joder y no puedan ir al piso a hacer su vida normal, teniendo tú tu casa", continúan. Y la conclusión con la que termina otra de ellas es para quedarse pasmado: "Ante situaciones extremas, soluciones extremas".

Elena al no dar crédito a las impertinencias de sus compañeras, decidió salir del grupo de WhatsApp y bloquearlas. Aunque la cosa no quedaría ahí, porque minutos más tarde, una de las jóvenes amenazaba con denunciarla por publicar la conversación en la red social.