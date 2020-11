Multados por pegar una paliza en el Metro de Madrid a un policía fuera de servicio

Cuatro jóvenes han sido condenados por dar una paliza a un policía nacional fuera de servicio en la estación de Sol del Metro de Madrid hace cuatro años y medio. El agente les paró creyendo que habían robado un teléfono móvil y los cuatro, sin saber que era agente de la autoridad, le robaron la porra y le golpearon con ella hasta que llegaron los vigilantes del suburbano.

Los hechos, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid a la que ha tenido acceso la Cadena SER, ocurrieron en un vagón de la línea 3 del Metro de la capital a las siete de la mañana de un domingo de abril de 2016. El agente, que "estaba fuera de servicio, apenas había dormido, y había consumido alcohol durante la noche", se fijó en un grupo de jóvenes al sospechar que habían robado el teléfono móvil de una chica que iba dormida.

Comunicó la situación a la comisaría de la estación de Sol y bajó a los cuatro sospechosos tras identificarse como agente de Policía Nacional, requiriéndoles para que devolvieran el teléfono que según los jueces "no portaban, y ante la duda de que fuera realmente un policía nacional, continuaron su marcha dirigiéndose hacia la salida del metro". Fue entonces cuando el agente sacó la porra reglamentaria que le cogieron los cuatro acusados, pegándole una paliza y causándole lesiones en la cara, el tórax y una muñeca.

Los cuatro acusados sólo dejaron de apalear a su víctima cuando llegaron los vigilantes del Metro y les informaron de que estaban pegando a un policía. "Qué va a ser éste un madero de mierda", dijo uno de ellos. Posteriormente "se procedió al cacheo de los acusados sin que se encontrara el teléfono móvil que el agente de la policía creyó haber visto como sustraían".

Rebaja la indemnización

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido rebajar las condenas que un juzgado de lo penal impuso a los cuatro acusados por delitos leves de lesiones. Se mantienen sus multas en cantidades desde los 126 a los 270 euros pero rebaja la indemnización al entender que tardó quince días en superar sus lesiones y no más de dos meses como dijo la sentencia de primera instancia.

El caso fue desvelado en 2016 por el diario ABC, que recogió las declaraciones de la víctima, relató cómo "me pegaron con la defensa y me protegí como pude. Caí al suelo. Fueron dos minutos de puñetazos, patadas... se iban pasando la porra unos a otros, hasta que se rompió de los golpes que me propinaron. Llega a ser una barra de hierro y no lo cuento. "¡Te vamos a matar, tu no eres policía, eres un puto maricón!", relató que gritaban aunque eso no figura como hecho probado finalmente en la sentencia.