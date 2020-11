Griezmann rompe su silencio: "Es hora de poner las cosas en su sitio"

Antoine Griezmann prometió que solo "hablaría en el campo", pero este lunes lo hará en una entrevista en la que se referirá a las distintas polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos meses, desde su llegada al FC Barcelona, como las presuntas dificultades en su relación con Leo Messi, a las que se han referido desde distintos puntos de su entorno recientemente.

"Es hora de poner las cosas en su sitio. Llevo mucho tiempo aguantando cosas, comentarios y ya dije basta"



El exjugador del Atlético de Madrid se pone delante de las cámaras de Movistar+ en una entrevista con Jorge Valdano en la que avisa de sus intenciones. "Creo que es hora de poner las cosas en su sitio porque llevo mucho tiempo aguantando cosas y comentarios y he dicho que ya basta", señala en el avance publicado por el canal. "No hablo desde que he llegado, desde mi presentación. Dije que no quería hablar fuera, sino en el campo porque soy así y lo que se me da mejor es tener el balón en los pies", indica dando a entender que ese silencio termina este lunes.

Griezmann fue increpado hace unos días cuando regresaba a Barcelona después de jugar con la selección de su país. Tras culminar el entreno diurno de este jueves, el delantero galo se dirigía a la salida de vehículos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper cuando varios jóvenes saltaron hacia su ventanilla. "A Messi se le respeta", le gritaron, como captaron las cámaras de Gol.

A principios de este mes, uno de sus descubridores, el exagente Eric Olhats, echó bastante leña al fuego al hablar de lo difícil que puede ser llevarse bien con el astro argentino. "Messi es tanto emperador como monarca. No recibió con buen agrado la llegada de Antoine. Su actitud ha sido deplorable y le hacía sentir mal", dijo en una entrevista que ha concedido a la revista francesa France Football.

"La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creo que genera un trauma por una adaptación negativa", aseguró el que fue representante del delantero francés.

Días después, Emmanuel Lopes, tío del jugador, insistió en la idea: "Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por allí... Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil", indicó en un documental difundido en la televisión francesa M6.