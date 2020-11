Los Mossos relatan el ataque terrorista de Cambrils: "Saco el arma de fuego y empiezo a disparar"

"Saco el arma de fuego y empiezo a disparar". Diversos agentes de Mossos d'Esquadra han relatado hoy en la Audiencia Nacional cómo abrieron fuego contra los terroristas que perpetraron un atropello masivo en el paseo marítimo de Cambrils el 17 de agosto de 2017: muchos denuncian sufrir secuelas psicológicas después de enfrentarse a los miembros de la célula y reclaman ser reconocidos como víctimas del terrorismo.

"El compañero me dice cuidado, y miro al frente y lo que veo es el capó de un vehículo impactando en mis piernas. Se me lleva por delante sin que pudiera hacer nada", ha relatado una agente de la policía autonómica catalana. A bordo del Audi A-3 iban Moussa Oukabir, Said Aalla, El Houssiane Abouyaaqoub y Mohamed y Omar Hichamy, que bajaron del vehículo con armas blancas y falsos cinturones de explosivos tras matar a una mujer con el coche.

"Había uno que no se movía, otro que se estaba levantando del suelo y en ese momento veo claramente que ha sido un atentado en toda regla y saco el arma de fuego y empiezo a disparar", ha relatado esta agente. "Uno de ellos viene corriendo a toda velocidad hacia mi con un hacha en la mano gritando Allahu Akbar y no me dio más tiempo que prepararme cuando lo tenía a pocos metros disparé hasta abatirlo", ha contado otro.

Los terroristas caían al suelo por los disparos pero sacaban fuerzas para levantarse y seguir embistiendo a los agentes. "Me mira fijamente, se ríe diciendo Allahu Akbar, mirándome, diciéndome con la mirada que te voy a matar", ha relatado un agente que ese día estaba trabajando de paisano. "O me matas tú o te mayo yo y me llevo lo que tenga que llevarme por delante, esa es la sensación que me dio, la mirada que tenía hacia mí era que me da igual morir si te mato antes", ha relatado.

Las secuelas

Muchos de los agentes han relatado las secuelas psicológicas que padecen años después de participar en el operativo policial y han reclamado ser reconocidos como víctimas del terrorismo. "No poder leer un libro donde haya enfrentamientos, no poder en fechas como las que he comentado no dormir bien, tener sueños recurrentes, ansiedad" ha relatado uno de ellos. "Tengo una hiperalerta constante cuando salgo a la calle, miedo, inseguridad, que me reconozcan y vuelvan a atacarme, y un sentimiento de culpa muy alto por cómo está afectando a mi familia", ha relatado otro.

Driss Oukabir, acusado de apoyar a la célula terrorista en aspectos logísticos y hermano mayor de uno de los atacantes fallecidos en Cambrils, ha interrumpido la sesión al grito de "no puedo, tengo un ataque de ansiedad, por favor, quiero bajar" a lo que el juez Alfonso Guevara ha respondido "siéntese". La Fiscalía pide una condena de 36 años de prisión para él.