Justicia niega presiones para indultar a los presos del procés

El subsecretario de Estado de Justicia acaba de negar presiones para indultar a los presos del procés o para tramitar sus peticiones de indulto más deprisa que el resto. "No va a haber ninguna especial rapidez en la tramitación", ha dicho José Miguel Bueno en su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la evolución de la concesión de indultos en el primer semestre del año.

Han sido varios los grupos parlamentarios los que han preguntado a Bueno por la tramitación de las peticiones de indulto para los doce políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo por el procés independentista de 2017. "No va a haber ninguna rapidez especial en la tramitación, todos los expedientes que se tramitan se tramitan solicitando los informes correspondientes y la recepción de sus informes va marcando el ritmo en que se procede a la resolución de los disitntos expedientes con la denegación o la concesión".

Bueno, que ha rechazado dar detalles sobre la tramitación de estas peticiones de indulto para Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes condenados por sedición, malversación y desobediencia, y también ha negado recibir presiones para su concesión. "Yo no he recibido ninguna, no tengo noticia de ningún tipo de presión" para este o para otros expedientes, ha dicho.

El subsecretario de Estado ha comparecido para dar explicaciones sobre la concesión de indultos durante el primer semestre del año, con diez medidas de gracia otorgadas y los números de tramitación bastante menores que en años anteriores por el efecto de la crisis del COVID-19. Se han recibiodo 1.499 solicitudes y, según ha explicado, se han resuelto 1.240 peticiones en este primer semestre con sólo diez indultos concedidos.

Trece años de cárcel

El Tribunal Supremo impuso hasta trece años de cárcel a los líderes del procés en octubre del año pasado por delitos de sedición, malversación y desobediencia. Fue el pasado mes de septiembre cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en el pleno del Congreso que su departamento iba a empezar a tramitar las peticiones de indulto relacionadas con este asunto y asegurando que se hacía "porque les toca".