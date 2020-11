Cs anuncia un acuerdo con el Gobierno sobre la tarjeta sanitaria única y que trabajará contra el pacto con ERC

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha asegurado en rueda de prensa que, en el contexto de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, su formación ha llegado a un acuerdo —"enmienda transaccional"— con el Gobierno para que haya una tarjeta sanitaria única en todo el Estado, lo cual implicaría la utilización de una "receta única" y la posibilidad de "que el expediente médico que se pueda consultar en todo el territorio nacional".

Bal ha puntualizado que este acuerdo no implica que Ciudadanos vaya a apoyar los Presupuestos: "El sí o el no a los Presupuestos tendrá que manifestarse el jueves de la semana que viene. Todavía hay mucho que negociar".

El portavoz de Ciudadanos también ha explicado que las principales "líneas naranjas" que su partido definió como condición imprescindible para seguir negociando con el Gobierno han superado la fase de veto. Medidas como las ayudas directas a fondo perdido para las pymes y los autónomos con menos de 50 trabajadores que hayan visto reducida su actividad por la pandemia en más de un 50%, y que podrían llegar hasta el 75% de la facturación del mismo periodo del año anterior; o también la baja laboral con prestación para los padres y madres que tengan que quedarse en casa por estar con sus hijos en cuarentena.

Contra el acuerdo con ERC

Minutos después de que Gabriel Rufián, portavoz de ERC, anunciara un principio de acuerdo con el Gobierno, Bal ha insistido en que aún no hay acuerdo entre ERC y el Gobierno, asegurando que en su formación van a trabajar "para que ese acuerdo no se consume porque serían unos malos Presupuestos para los españoles y no serían vistos con buenos ojos en Bruselas, sin ninguna duda". El portavoz de Ciudadanos también ha interpelado directamente a Rufián preguntándole si ERC votaría que sí a unos Presupuestos que contemplasen "una tarjeta única".

Edmundo Bal también ha celebrado que varias de las enmiendas presentadas por Ciudadanos se mantengan "muy vivas" al haber superado el último trámite parlamentario. Medidas entre las que destacado la prórroga de los ERTE hasta julio, la ampliación a 8 años para devolver los créditos ICO, la bajada del IVA turístico al 4%, la ampliación del teletrabajo y el Plan Me Cuida más allá del periodo de la pandemia, ayudas directas para la compra de mascarillas o una mayor dotación de fondos destinados a salud mental para prevenir el suicidio, entre otras.