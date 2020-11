El elenco de 'El príncipe de Bel-Air' recrea algunas de las escenas más icónicas de la serie 30 años después

Hace apenas unos días, concretamente el pasado jueves 19 de noviembre, HBO Max publicaba la esperada reunión del elenco de El príncipe de Bel Air. Un reencuentro, que se producía 30 años después del inicio de la mítica serie, en la que los actores y actrices recordaron algunos de los mejores momentos de la misma. También a quienes ya no están, como es el caso del actor James Avery, quien fallecía en 2014 tras complicaciones en una operación a corazón abierto.

Un emotivo homenaje que no se quiso perder ninguno de los personajes principales de la serie. Además de Will Smith, maestro de ceremonias de la reunión, el reencuentro contó con Alfonso Ribeiro, famoso por dar vida al mítico Carlton Banks y con Karyn Parsons (Hilary). También con Tatyana Ali (Ashley), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Vivian), DJ Jazzy Jeff (Jazz) y Janet Hubert (Vivian). De esta manera, y a pesar de que aseguró que nunca volvería a compartir pantalla con Will Smith, Janet Hubert-Whitten se reunió por sorpresa con el reparto y protagonizó uno de los momentos más destacados del reencuentro.

El elenco recrea alguna de las escenas más míticas

Aprovechando la ocasión, el elenco capitaneado por Will Smith ha recreado algunas de las escenas más míticas de la serie. Así lo han demostrado a través de sus respectivas cuentas de Instagram, en las que podemos ver a los distintos actores y actrices repitiendo las escenas que rodaron tres décadas atrás. Todo ello a través de una serie de vídeos que han tocado la fibra sensible de los amantes de la nostalgia.

Desde el día en el que Will Smith se puso dos pajitas en la nariz frente al mayordomo Geoffrey hasta el momento en el que el protagonista tuvo que hacer frente a un pequeño incendio en su cocina. Pero hay vida más allá de Will Smith. Entre los distintos vídeos e imágenes compartidos por el elenco también podemos encontrar uno protagonizado por Karyn Parsons y Tatyana Ali, quienes volvieron a posar como Hilary y Ashley 30 años después

Del reencuentro entre Hilary y Ashley al concierto de Will y Jazz

Tras compartir esta imagen, muchas han sido las personas que han destacado que el tiempo no ha pasado por la actriz que interpretó a Hilary durante los años 90. Cuando comenzó la serie, allá por 1990, Karyn Parsons tenía 24 años de edad. Tres décadas más tarde, y con 54 años de edad, no han sido pocas las personas que han destacado que no ha perdido ni un ápice de su juventud. Mientras tanto, Tatyana Ali ha pasado de ser una niña en los años 90 a convertirse en una mujer de 41 años de edad.

Y, como no podía ser de otra manera, durante este reencuentro no faltó la ya clásica actuación de Will Smith y Jazz. En definitiva, HBO Max ha publicado un emotivo homenaje a una serie que hizo historia. Una serie que, varias décadas más tarde, continúa en nuestros televisores e incluso en plataformas de vídeo en streaming.