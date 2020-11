Santi Balmes de Love of Lesbian: "Se ha tratado a la cultura como si fuéramos cantamañanas"

El coronavirus ha invadido todo, nos ha cambiado a todos. Libros, películas, canciones, el arte ha tratado de reflexionar o, simplemente, reflejar los miedos y aquello que estaba ocurriendo en todos estos meses de pandemia. Ha paralizado a las industrias culturales que, ahora, empiezan a sacar la cabeza del agujero. Y en medio de todo eso, una de las bandas de pop más características y queridas del panorama nacional saca nuevo single, una llama de esperanza porque eso significa que el disco está cerca.

Son Love of Lesbian, el grupo catalán que, desde 1997, está liderado por Santi Balmes y que acaba de publicar el sencillo Cosmos, que formará parte de un álbum, que verá la luz en 2021 y que tiene el esperanzador título de Viaje. La canción surgió en cinco minutos como un torrente emocional y, dicen, surge de la necesidad de hablar con uno mismo antes de aclarar las cosas con segundas personas. La canción, además, va acompañada de un videoclip dirigido por el cineasta Kike Maíllo.

Desde 2016 hasta ahora con este sencillo, ha sido una larga espera, pero y habéis publicado el primer sencillo del nuevo disco, se titula Cosmos, ¿Qué habéis hecho en todo este tiempo? ¿Cómo ha sido el trabajo?

Ha sido un disco que realmente ha sido una lección continua de paciencia. Lo hemos tenido que grabar en tres tandas. Habíamos empezado, cuando nos tuvimos que confinar. Lo acabamos en tres meses, tuvimos que esperar. De alguna manera, nos hemos vuelto budistas a partir de este disco.

¿Ha afectado la pandemia al contenido del disco? ¿Están las letras inspiradas por todo lo que ha pasado?

Indudablemente no somos una banda impermeable a la situación exterior, que era exterior, pero también interior. Todos teníamos nuestras particulares historias de amigos, familiares, contagios y demás. Era imposible escaparse de esa catástrofe mundial. Evidentemente, el disco está empapado de lo que sería esa sensación de claustrofobia y de apertura a la vez. Cosmos refleja eso, esa sensación de estar encerrado y de salir al exterior.

¿Cómo definirías este single?

Para mí es un desahogo emocional en medio de un momento muy complicado y claustrofóbico. De ahí esa referencia al cosmos, desdel el micromundo de entrar en el metro, hasta el macroespacio y la necesidad de expandirse y mostrar tus emociones.

El disco llegará en 2021, ha sufrido retrasos por el COVID, ¿cómo va a ser el disco? ¿Hay muchas novedades con vuestros trabajos anteriores?

Es un disco que es claramente un viaje. Es un paso continuo. Cada canción es un paso, casi, hacia otro lugar. Se habla mucho de esa temática de dar pasos en la vida, de no quedarte quieto, ni para bien, ni para mal. Es un disco que intenta ser un poco catártico en ese sentido, como un viaje emocional. Creo que se consigue realmente. Empieza muy opresivo y luego acaba como esperanzador, te ofrece todo eso.

Cuando se publica un nuevo disco, siempre se piensa en la gira de presentación, entiendo que eso es ahora mismo un rompecabezas, tal y como está la situación, ¿qué tenéis pensado en esa primera gira?

No hay que ser estático en el tema de directos y planificaciones. No hay que salir con una idea predeterminada y no moverse de ahí. Eso no. El mundo tiene un oleaje curioso y dramático, en la mayoría de los casos, y estamos por primera vez en manos de la ciencia y los avances científicos. Lo más sensato es ir progresivamente. No empezar con grandes producciones, sino ir abriendo poco a poco esta gira, conforme las restricciones vayan cayendo y las cosas estén mejor.

¿Volveremos a vivir macro conciertos? ¿En qué punto creéis que nos encontramos?

Para eso queda, pero estoy convencido de que sí, de que todo va a volver a la normalidad. De hecho, de un mes para acá, aunque tengamos esta segunda ola preocupante, sí estoy viendo la luz al final del túnel. Hay, más o menos, unas fechas que se están poniendo sobre la mesa y estamos esperanzados. No sé si el verano que viene va a ser el momento de abrir todo, pero nosotros vamos a ir poco a poco, de una manera progresiva y evitando tener esa urgencia por volver a la normalidad, porque lo más importante es la salud.

La música ha sido uno de lo sectores dentro de la cultura más afectados por el Estado de Alarma, también más reivindicativos, ¿qué pueden hacer las instituciones para que la industria no se jibarice?

Es la pregunta del millón. Creo que pasa por muchas cosas. El problema de España es que hemos sido uno de los países con más restricciones y, a la vez, con menos ayudas. Hay se produce un contraste tan brutal que está empobreciendo al sector hasta decir basta. Para mí esto se arreglaría con una Renta Universal, soy bastante partidario de esto, y que acabe cuando las cosas se normalicen. Hay países como Francia y Alemania, que obviamente tienen más dinero, pero siempre han tenido a la cultura como un sector importante, que puede transformar el espíritu de la ciudadanía y también como una industria importante para el Producto Interior Bruto. Aquí no ha habido nunca esta visibilidad, casi se nos ha tratado como unos holgazanes o cantañamanas. El problema básico es ese, la educación que se ha dado a la ciudadanía en general y la poca importancia que se ha dado a la cultura en particular. Ese es el reflejo clarísimo.