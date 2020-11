Sergio Ramos y Thiago entre los 11 nominados al premio 'The Best'

El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el brasileño Neymar y los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara figuran en la lista de once candidatos publicados este jueves por la FIFA para optar al los premios The Best (los mejores) de 2020.

🚨🏆 ÚLTIMA HORA | La @FIFAcom publica la lista de nominados al \'The Best\'



🇪🇸 @SergioRamos

🇪🇸 @Thiago6

🇵🇹 Cristiano

🇦🇷 Leo Messi

🇧🇪 De Bruyne

🇵🇱 Lewandowski

🇸🇳 Sadio Mané

🇫🇷 Mbappé

🇧🇷 Neymar

🇪🇬 Salah

🇳🇱 Van Dijk



También figuran entre los nominados a mejor jugador el belga Kevin De Bruyne, el polaco Robert Lewandowski, el senegalés Sadio Mané, el francés Kylian Mbappé, el egipcio Mohamed Salah y el neerlandés Virgil van Dijk.

Por lo que al mejor portero se refiere, tampoco ha habido sorpresas y están todos los grandes con Alisson Becker, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Manuel Neuer, Jan Oblak y Marc-André ter Stegen.

La internacional del Barcelona Jennifer Hermoso figura entre las once finalistas al premio de mejor jugadora de este año de la FIFA y el técnico del conjunto azulgrana, Luis Cortés, también optará al galardón de mejor entrenador de un equipo femenino en la ceremonia de entrega del próximo 17 de diciembre.

Como candidatos a mejor entrenador han sido seleccionados Marcelo Bielsa, Hans-Dieter Flick, Jürgen Klopp, Julen Lopetegui y Zinedine Zidane.

También se han seleccionado once goles como candidatos al Premio Puskas, entre ellos un tanto que marcó el uruguayo Luis Suárez con el FC Barcelona al Mallorca y sendos tantos de la costarricense Sherley Cruz, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el ecuatoriano Leonel Quiñónez.

El ganador del Premio FIFA Puskás será seleccionado por un jurado internacional compuesto por un panel leyendas de FIFA Legends y por los aficionados de todo el mundo registrados en FIFA.com.

La votación pública estará activa hasta el 9 de diciembre de 2020 (23:59 CET) y la FIFA anunciará los tres finalistas en cada una de las categorías el 11 de diciembre de 2020.