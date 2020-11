El careo entre Fernández Díaz y Martínez: "Es insostenible como ministro desconocer los fondos reservados"

La Cadena SER ha accedido al audio del careo ordenado el pasado 13 de noviembre por el juez instructor de la operación Kitchen, Manuel García Castellón, entre el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y quien fuera su mano derecha, el exsecretario de Estado de Seguridad del mismo ministerio, Francisco Martínez.

En casi hora y media de cruce de acusaciones y reproches, Martínez refuta la versión del exministro respecto a que desconociera la operación, que jamás le ordenara realizar averiguaciones sobre el chófer de Luis Bárcenas, o que no le escribiera los mensajes de texto que incriminan al exministro, y que el exsecretario de Estado protocolizó ante notario.

Martínez aseveró que era insostenible que como ministro, desconociese a qué se destinaban los fondos reservados.

Porque tal y como establece la ley 11/95 es el ministro el último responsable de estos fondos y está obligado por ley a conocer su situación.

Martínez también dijo estar convencido de que el ministro no tenía ningún interés especial en el caso porque no le afectaban personalmente las revelaciones de Bárcenas ni éste tenía nada comprometedor suyo, pero aseveró que alguien se lo pidió.

Fernández Díaz lo negó y reprochó a Martínez los insultos que le ha dedicado, cuando según dice, hubiera hecho cualquier cosa por él.

Y Jorge Fernández Díaz le espetó que hubiera esperado de él otra actitud y le instó a arrepentirse golpeando la mesa. Le acusó de estar imputado por su culpa.

Francisco Martínez manifestó que si acudió al notario a protocolizar los mensajes inculpatorios en los que supuestamente, Fernández Díaz le escribe que habían logrado el volcado de los dispositivos móviles de Bárcenas y que tenía interés en que averiguase lo posible sobre el chófer del extesorero, era para protegerse, y lamentó en dos ocasiones el trato de la actual dirección del Partido Popular, que en su opinión, ha abandonado a ambos. En primer lugar dijo sentirse dolido por el abandono.

Y en segundo término fue más duro en sus críticas hacia la actitud "indigna e inmoral del PP" y de Pablo Casado, de quien llegó a decir que si "no sabe cuidar de la gente que ha trabajado bien, mucho me temo que no sabrán cuidar nunca a los españoles que no conocen"

El exministro intentó desacreditar la posición de Francisco Martínez. Respecto a los mensajes atribuidos a Fernández Díaz, éste aseguró que no podían ser ciertos porque en uno de ellos la palabra "quedamos" estaba escrita con "k" y él no escribe de ese modo. Martínez le interrumpió e instó sin éxito a que mostrara la agenda de su teléfono al juez, para que comprobase cómo el contacto del cardenal Cañizares, lo tenía escrito con "k"

Para exculparse, Jorge Fernández Díaz también sostuvo que los operativos no le informaban sobre la marcha de los casos, en contra de lo que dejan entrever sus supuestos mensajes ante notario. El exsecretario de Estado afirmó por el contrario que le pedía cuentas hasta al "capitán de puesto de Cítenos (SIC)"

El exsecretario de Estado negó la versión de Fernández Díaz respecto a que su relación era prácticamente esporádica. Afirma que le llamaba a todas horas, en cualquier día de la semana, y que era su "mano derecha", su "persona de confianza"

El exsecretario de Estado llegó a quejarse durante el interrogatorio de la diferencia de trato del magistrado instructor, quien ofreció a Fernández Díaz detener el interrogatorio a su voluntad.