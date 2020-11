Del Real Madrid a los Denver Nuggets, la llegada de Campazzo a la NBA es oficial

El Real Madrid ha oficializado este jueves la salida del club de Facundo Campazzo, agradeciéndole al base argentino "su comportamiento ejemplar y su entrega durante todo el tiempo" que ha defendido la camiseta blanca y deseándole "lo mejor" en su próxima andadura en la NBA, donde defenderá la camiseta de Denver Nuggets.

"El Real Madrid C. F. y Facundo Campazzo han acordado dar por finalizada su etapa como jugador de nuestro club. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y su cariño por su comportamiento ejemplar y su entrega durante todo el tiempo que ha defendido nuestra camiseta. El Real Madrid le desea lo mejor a él y a su familia en su nueva trayectoria profesional", anunció la entidad en un comunicado.

El internacional argentino llegó al Real Madrid en 2014 y durante esta etapa ha ganado un total de 11 títulos: dos Euroligas, tres Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. Por añadidura, en cuatro de ellos fue nombrado MVP del torneo. Además, el club blanco confirmó que Denver Nuggets será su destino en la mejor liga del mundo.

"El Madrid me ha dado prácticamente todo. Me ha formado como la persona que soy ahora más allá del jugador. Me llevo amigos, compañeros, vivencias, experiencias y títulos, que al final es lo que hace grande a este club. Estaré eternamente agradecido al Real Madrid", transmitió Campazzo en la web de su ya exclub, donde reconoció que no ha sido "una decisión fácil".

"Estos últimos meses me ha costado hasta dormir"

"Fueron muchos días, meses, hablando con mi familia y con la gente más cercana, con mi mujer, analizando situaciones y demás. Quería cumplir un sueño y hacer todo lo posible para conseguirlo. No quiero que el día de mañana, cuando me retire del baloncesto, esté en mi cabeza el no haberlo intentado. Decidimos afrontarlo con responsabilidad, como debe ser, y no ha sido fácil, pero estar en un club como el Real Madrid, con todas las comodidades y de primer nivel, la verdad es que me lo facilitaba mucho", agradeció.

En este sentido, también explicó que le "dejaba súper tranquilo tener la confianza de Florentino Pérez para jugar con tranquilidad y poder dejar todo por esta camiseta". "Al final, cuando uno habla del Real Madrid habla de títulos, de ganar cosas importantes, pero cuando tienes ese apoyo del jefe es muy importante y te hace sentir feliz y tranquilo", subrayó.

Campazzo reconoció que "en estos últimos meses" incluso le ha "costado hasta dormir". "Yo mismo me creaba una historia aparte y me estresaba un poco, pero quiero recalcar que mis compañeros y todo el equipo me han facilitado mucho las cosas. Eso me lo voy a llevar siempre. Voy a estar eternamente agradecido, porque para mí no era una situación fácil de afrontar, pero quería agradecerles la ayuda que me han dado en estos días y meses tan locos", sentenció.

Por último, dijo que va a echar de menos a "todos" los trabajadores del club blanco. "Sería injusto que dijera solo un par. Me llevo el cariño y la amistad de todos y eso es un valor muy grande para mí. Más allá de los títulos y las cosas importantes que logramos, la calidad humana que hay en este equipo y en este club son increíbles. Voy a extrañar a todos por igual: compañeros, cuerpo técnico, utilleros, a los que trabajan en las cosas que no se ven como fisios, médicos...", concluyó.