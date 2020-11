Las palabras de Maradona a Rafa Nadal con final inesperado

En Argentina se llora la muerte de Diego Maradona y se realizan homenajes para recordar los mejores momentos del '10' por todo el mundo. Maradona no solo tuvo algo que decir dentro del terreno de juego, durante su etapa como entrenador ofreció una entrevista a la cadena ESPN, en la que recordó cómo de emocionante fue conocer al que consideraba como el mejor tenista de la historia: Roger Federer.

El argentino aseguró que “Nadal es fantástico, Djokovic es fantástico, pero como 'La Máquina' no hay; como Federer no hay ni va a haber”. Asimismo, reconoció que "Sampras es muy bueno, Agassi es buenísimo... Si quieres te hablo de Connors, de Vilas... Quedan todos muy lejos de 'La Máquina', de Federer".

🎙 “Nadal es fantástico, Djokovic es fantástico, pero como La Máquina no hay; como Federer no hay”. Palabra de #Maradona con @migsim pic.twitter.com/nyUv2gVwUt — Pablo Amalfitano (@AmalfiTenis) November 26, 2020

El tenista suizo tuvo el placer de conocer al Maradona en persona y abrazarle mientras hablaron. Sobre ese encuentro, Federer aseguró en su momento, en el 2010, muy sonriente que él era "un gran aficionado del fútbol. Ha sido un placer conocerlo. He oído que es un gran aficionado al tenis, un gran fan mío". Además, añadió que "estaba muy emocionado. Es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y yo crecí admirándolo también".

Los gestos de admiración entre ambos no se quedaron solo en un encuentro. El año pasado, sin ir más lejos, Roger Federer recibió un saludo muy especial. Durante un encuentro de exhibición en Argentina frente al alemán Alexander Zverev, 'La Máquina' recibió una mensaje de Maradona, que emocionaron al tenista suizo: "Hola, maestro, máster, máquina. Fuiste, eres y serás el más grande. No hay otro que te pueda asomar. Quiero que cualquier problema que tengas en el país, me llames y me digas lo que necesitas. Por supuesto, un beso a tu señora e hijos".