Castells plantea la vuelta progresiva a las clases presenciales para el próximo curso si la vacuna funciona

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha asegurado que se avanzará en la presencialidad en los centros universitarios en el curso 2021-2022 "en la medida en que la vacuna funcione", aunque ha añadido que no se pueden hacer predicciones precisas sobre cuándo se producirá.

"Hay que esperar al verano próximo, a que haya una inmunidad de rebaño. Si eso se produjera, se puede esperar que en el curso 2021-2022 se empezase a transitar a la presencialidad", ha sostenido en declaraciones este jueves en Ràdio 4 y La 2 recogidas por Europa Press.

Castells ha destacado que "la mayoría de las clases siguen siendo presenciales", pero que hay momentos excepcionales en que las comunidades autónomas deciden cerrar y pasar a una enseñanza virtual, pero con prácticas presenciales.

Un decreto que regule la creación de universidades



El ministro ha explicado que están preparando un decreto que establezca unos criterios concretos para crear una universidad y darán cinco años "para que las universidades privadas que no respetan estos criterios puedan adaptarse y sino dejarán de ser universidades", ha avisado.

Entre las condiciones, Castells ha citado que deben tener como mínimo de diez grados, seis másters, tres doctorados, tener un porcentaje de profesores doctores del 50% en el grado, el 75% en el máster y 100% en los doctorados, y proporcionar pruebas de que hay investigación en la universidad, proyectos de investigación y unidades y prácticas de investigación.

Ha afirmado que no han calculado cuántas universidades privadas no cumplen estos criterios, pero ha añadido que "es bastante minoritario, la mayoría de las privadas lo respetan", tras lo que ha explicado que esta legislación se hace para que en el futuro la enseñanza universitaria no se convierta en un negocio.

"Hay fondos buitre que están comprando y vendiendo universidades en el mundo. Tenemos que ser capaces de controlar esto antes de que se desmadre", ha apuntado Castells, que ha defendido que la financiación privada en las universidades públicas se puede hacer con la condición de que sea la pública la que controle los recursos con criterios académicos.

Reconoce una relación más fluida con ERC que con JxCat



Castells ha deseado que después de las elecciones se retome la mesa de diálogo sobre Cataluña y ha asegurado que en Cataluña hay un conflicto político y "es necesario que se llegue a un solución institucional negociada y consensuada entre la Generalitat y el Gobierno", y ha apostado por un diálogo paciente, en sus palabras.

El ministro ha reconocido que el Gobierno ha tenido una relación más fluida con ERC que con JxCat, pero sin olvidar que son independentistas, y ha matizado: "No creo que uno sea más independentista que otro. Ha habido más empatía en temas concretos con ERC que con JxCat".

"El respeto hacia Torra está claro. Creo que en términos de expresión de su nacionalismo, el adjetivo de radical es coherente", ha afirmado sobre el expresidente de la Generalitat Quim Torra, y ha deseado que con ambos partidos del Govern haya en el futuro la misma empatía.

Sobre posibles indultos a los presos independentistas, Castells ha asegurado que supondrían una "mejora del clima", pero ha preferido que no se comuniquen cosas buenas antes de producirse, ya que estos trámites llevan su tiempo y su propia dinámica, en sus palabras.

Ha explicado que también está en proceso la reforma de los delitos de sedición y rebelión del Código Penal, pero ha indicado que no sabe cuándo se producirá porque "ni siquiera lo sabe el ministro, depende de informes y trámites", y ha deseado que sea lo más rápido posible.