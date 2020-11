Álvarez de Toledo incendia las redes tras negar la violencia machista

Desde su salida como portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo ha protagonizado varios Trending Topic en Twitter por sus duras críticas contra la gestión del Gobierno y contra las decisiones que toma el presidente de su partido, Pablo Casado. La última ha sido consecuencia del vídeo que la popular subió a su cuenta de YouTube, en el que se pronunciaba por las últimas declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, en el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Para Álvarez de Toledo, las declaraciones del líder del PP fueron totalmente equivocadas, en un intento de "voluntad de distanciarse como sea de Vox". La política criticó que reconociera la existencia de la violencia contra la mujer por el hecho de serlo y por tratar de censurar el "negacionismo" de la violencia de género: "No existe ninguna prueba, empírica, científica, fáctica de la existencia de una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer".

Twitter arremete contra la comparación del negacionismo y el Holocausto



Álvarez de Toledo no ha negado que haya violencia hacia las mujeres, pero diferenció que "los maltratadores, violadores, los asesinos no son delegados de género, no son representantes de lo masculino, no son miembros de un presunto colectivo que tiene como seña de identidad el odio o la violencia hacia la mujer".

Estas palabras han sido objeto de debate en las redes sociales, con duras críticas hacia la exportavoz popular, en especial por su incidencia en destacar que la utilización del término negacionismo es injusto e inapropiado: "supone equiparar a los hombres con nazis y a la vez devaluar el holocausto". Una comparación fuera de lugar para los usuarios de la red social, que aseguran que su tono es más propio de Vox que del PP.

Critica a la estrategia de Casado por acercarse a la izquierda

Además, la popular insistió en que la violencia contra la mujer no es un crimen de odio ni político. "No hay una ideología detrás del asesinato y de la violación. No hay una organización de machos, de hombres que se dedican da mata mujeres por el hecho de ser mujeres" explicaba.

La estrategia que está utilizando el líder del PP se trata de una visión "falsa e inútil", y es una herramienta de la izquierda para "instrumentalizar el dolor privado. Quieren presentar la violencia en pareja a un crimen cultural", opinaba la política.

Álvarez de Toledo zanjó con una clara crítica a la "incoherencia" de Pablo Casado: "Puestos a buscar votos en el centro-izquierda mejor hacerlo con el discurso que defienden los progresistas ilustrados, los verdaderos modernos".