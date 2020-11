Un militar arrasa en Twitter con su respuesta a Abascal: "Mientras echabas la prórroga para no hacer la mili"

La agresividad que caracteriza a los mensajes de Vox en Twitter suelen convertirlos en fenómenos virales, por la repercursión que tiene entre la opinión de los usuarios de la red o por las contestaciones que les profieren. La última polémica ha girado en torno a un tuitero que ha contestado al líder de la formación, Santiago Abascal, recordándole una de las primeras lecciones que se aprenden en el ejército.

Desde hace unas semanas el partido de ultraderecha ha instado a la Armada a realizar un "bloqueo naval" en Canarias tras "la invasión migratoria" que denuncia su partido, y el pasado martes emitió un tuit en el que hacía referencia públicamente a esta intervención del ejército, acompañado por una fotografía montaje que representaba la idea que imagina el partido.

Una lección con más de 20 mil 'me gusta'

Abascal, que este jueves insistía en la necesidad de que las Fuerzas Armadas actúen ante la crisis migratoria que vive Canarias, ha criticado también las palabras del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Teodoro López, que ejecutaba las palabras que más tarde le recordaba un usuario en Twitter, y que han parecido reprochables al líder de Vox.

🚨 Canarias está sufriendo una brutal invasión migratoria. Unos 17.000 ilegales han asaltado nuestras fronteras y se prevé que el mes que vienen lleguen 20.000 más.



🚢 Bloqueo naval con la Armada e intervención del Ejército, ¡YA! pic.twitter.com/Z5F7L0Tedh — Alternativa VOX 🇪🇸 (@Alternativa_VOX) November 24, 2020

@_AlejandroJJ, ha secundado las palabras del almirate, y ha intentado ridiculizar la propuesta del político al recordarle que la función de la Armada española es la contraria de la que él está solicitando. En menos de 24 horas el tuit lleva ya casi 5 mil 'retuits' y más de 20 mil 'me gusta'.

“Hola Abascal, en 1997, cuándo tú echabas tu 2ª prórroga para no hacer el servicio militar, yo me desplacé del Sur de Albacete a Ferrol para hacer la mili en la Armada española. Lo primero que me enseñaron es que en el mar se auxilia siempre a todos, no se abandona a nadie” explicaba el usuario en respuesta al tuit del político, donde también hace referencia a las tres prórrogas que Abascal pidió para no realizar la mili.