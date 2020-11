Ofertas Black Friday 2020: estas son las 15 más destacadas

El Black Friday ya está aquí. A partir de las 00:00 horas de este viernes, y hasta el próximo lunes 30 (cuando se celebrará el Cyber Monday), los comercios de todo el mundo ofrecerán descuentos en un gran número de productos. Desde teléfonos móviles o productos del hogar hasta electrodomésticos o moda. Uno de ellos será Amazon que, una vez más, volverá a ser uno de los grandes animadores de la gran fiesta del comercio electrónico.

A lo largo de esta última semana, el gigante electrónico ha ofrecido descuentos en miles y miles de productos... pero ahora ha llegado el momento de la verdad. Durante las próximas horas, Amazon pondrá a tu disposición un gran número de productos a un precio rebajado. Sin embargo, y dado que es complicado dar con las auténticas gangas del mercado, hemos confeccionado una lista de 15 productos que seguro que te convencerán.

Ahorra más de 600 euros en tu nueva Roomba: está más barata que nunca

Otro de los productos más vendidos durante este tipo de eventos suelen los robots aspiradores. En esta ocasión, la firma iRobot nos ofrece su Roomba 981 por apenas 379 euros. Es decir, más de 600 euros más barata que hace apenas unos días, cuando costaba 999 euros. ¿Por qué deberías hacerte con él? Porque es capaz de trazar un mapa de tu vivienda, aprender de él, y acabar con todo tipo de suciedad. Desde los restos de comida o el pelo de mascotas.

Amazon Fire TV Stick 4K: el superventas del Black Friday

El Amazon Fire TV Stick 4K fue uno de los productos estrella del pasado Prime Day y espera repetir éxito durante el Black Friday. ¿Para qué sirve? Se trata de un gadget mediante el que podemos "hacer inteligente" a nuestro televisor gracias a un sistema operativo que nos permite disfrutar de todo tipo de contenidos. Desde tu serie favorita de Amazon Prime Video o Netflix hasta vídeos en YouTube e incluso de más de 4000 aplicaciones y juegos. Todo ello desde 39,99 euros, el mismo precio que en el Prime Day del pasado mes de octubre.

El mejor móvil calidad/precio, por poco más de 200 euros

Que no te engañe su nombre. El POCO X3 ofrece mucho por tan solo 229 euros. Este teléfono móvil cuenta con un procesador Snapdragon 732G, 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. También una cuádruple cámara trasera y una batería gigantesca de 5.160 miliamperios con la que podrás estar hasta dos días sin cargar el teléfono móvil. Y todo ello por algo más de 200 euros durante estos días. Si estás buscando algo bueno, bonito y barato, no hay una opción mejor.

Ha llegado el momento de probar el Apple Watch

Si eres de los que siempre ha querido un Apple Watch, pero no te has hecho con uno hasta ahora por su alto precio, tienes una gran oportunidad para comprarte un Series 5 por 369,05 euros. A día de hoy no hay un reloj inteligente igual y, si eres de los que les gusta el entorno de Apple, seguro que te va a encantar. Por lo tanto, y si estabas esperando a una oferta para hacerte con él, aprovecha el Black Friday para comprarlo por su precio mínimo en Amazon.

¿Buscas auriculares inalámbricos? Ahórrate cerca de cien euros en la gran alternativa a los AirPods

Hay vida más allá de los AirPods. A pesar de que los auriculares inalámbricos de Apple sean unos de los más reconocidos, existen otras opciones que te permitirán disfrutar de tus canciones o tus podcast favorito en cualquier lugar. Entre ellos los FreeBuds 3, uno de los productos más destacados del Black Friday por su cancelación de ruido activa inteligente y por un sonido de calidad. Durante estos días, los auriculares de Huawei podrán ser tuyos por 89 euros.

Set de tres sartenes BRA Advanced, las más deseadas del Black Friday

La sexta oferta del día tiene que ver con sartenes. Concretamente con el pack de tres sartenes BRA Advanced, una de las marcas más demandadas durante este tipo de eventos por sus grandes rebajas. Diseñadas en aluminio fundido, estas sartenes antiadherentes de 20, 24 y 28 centímetros son una gran opción para cocinar cualquier plato. Hasta hace unos días costaban 79,99 euros, pero ahora pueden ser tuyas por 58,99.

La comisaría de Playmobil y el regalo que nunca falla entre los más pequeños

A pesar de que los tiempos hayan cambiado, y que los más pequeños prefieran las pantallas a los juegos tradicionales, los Playmobil siguen siendo una gran opción a la hora de hacer un regalo a un niño o una niña. En esta ocasión, la firma alemana ofrece su comisaría de policía a un precio reducido. Un centro de juego, que dispone de una comisaría, una prisión y un total de tres figuras, que les permitirán desarrollar mil y una historias. Durante estos días puede ser tuya por 69,95 euros.

Ahorra 150 euros en tu próxima Smart TV de Samsung

Si estás pensando en cambiar de televisión, ahora es un buen momento para hacerlo. Durante estos días tienes a tu disposición importantes rebajas en un gran número de opciones. Entre ellas algunas de marcas tan relevantes como Samsung, una de las más destacadas del sector. Durante estos días, la firma surcoreana ofrece su 43TU8005 Crystal por 375 euros, 150 euros más barata de lo habitual. Una Smart TV, con resolución 4K, que te permitirá disfrutar de las mejores series y del mejor cine sin tener que salir de casa.

Disfruta de un ordenador portátil de garantías por poco más de 200 euros

No hace falta gastarse demasiado dinero para poder contar con un portátil de garantías. Si necesitas un ordenador para actividades básicas como navegar por Internet, realizar tareas de ofimática o disfrutar de plataformas de streaming como Netflix, el Asus Chromebook Z1400CN-BV0306 es una opción a tener en cuenta. Un portátil ultraligero, equipado con procesadores Intel, que dispone de una autonomía de hasta 10 horas. Durante estos días puede ser tuyo por 229,99 euros.

Una tarjeta micro SD de 128 GB por tan solo 17 euros

El Black Friday es una gran día para comprar memorias USB, discos duros y tarjetas de memoria porque están a gran precio. Si estás buscando una tarjeta Micro SD para tu teléfono móvil, para tu cámara o para la Nintendo Switch, ahora es el momento. Durante las próximas 24 horas, Amazon pone a tu disposición una SanDisk Ultra de 128 gigas por 17 euros.

Una de las grandes sorpresas del Black Friday: un recipiente para cocinar palomitas... y mucho más

Puede que nunca hayas pensado que necesitarías algo igual pero, una vez la hayas utilizado, no querrás dejar de hacerlo. La compañía Lékué nos ofrece un recipiente para cocinar palomitas que cuenta con un diseño perfecto para que se hagan todas y cada una de ellas. También podrás cocinar otro tipo de productos bajo el mismo, aunque te recomendamos que te centres en este producto. Durante estos días puede ser tuyo por 11,99 euros.

Gran rebaja en una de las tabletas más vendidas de Samsung

Samsung ofrece su Galaxy Tab S6 Lite por 288,90 euros. Las tabletas de la compañía surcoreana ofrecen cada vez más opciones y se han convertido en las grandes alternativas al iPad de Apple. No solo por su diseño cada vez más atractivo, sino por unas características técnicas a la altura de muy pocas. Entre otras cosas, este producto cuenta con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento ampliables con micro SD hasta 512 GB.

Satisfyer Pro 2

El primero de los artículos que te ofrecemos este jueves es el Satisfyer Pro 2. Después de triunfar en el pasado Black Friday, y hacer lo propio durante el Prime Day celebrado en octubre, la compañía vuelve a rebajar el precio de su estimulador de clítoris de cara a estas fechas tan señaladas. Por si todavía no sabes de qué se trata, el Satisfyer Pro 2 estimula el clítoris sin contacto, con ondas expansivas y pulsaciones excitantes para obtener un mayor placer. Durante estos días puede ser tuyo por 19,49 euros.

Nintendo Switch Lite

Si eres de los que quieren una nueva videoconsola para estas navidades, pero no quieres gastarte el dinero en la nueva PlayStation 5 o la Xbox Series X, Amazon te ofrece la Nintendo Switch Lite a un precio reducido. Durante las próximas horas, Nintendo te ofrece la versión barata de su videoconsola portátil por 210 euros. A pesar de que no se puede convertir en una consola de sobremesa, algo que sí sucede con la Nintendo Switch original, esta videoconsola es compatible con todos los juegos. Hazte ahora con ella por 210 euros.

Anillo de luz LED

Cada vez son más las personas que buscan un anillo de luz LED. Principalmente los más jóvenes, quienes recurren a este artilugio para mejorar tanto las fotos como los vídeos que subirán posteriormente a redes sociales. A pesar de que hace años se trataba de un producto dirigido únicamente al campo de la fotografía, el auge de las redes sociales ha acabado normalizando su uso en el caso de muchas personas. Durante estos días puede ser tuyo por apenas 12,90 euros.

