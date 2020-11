"Cuando uno de mis jugadores está lesionado, sufro": Zidane, preocupado por las lesiones en la plantilla

Zidane ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa en Valdebebas, en la previa del partido de este sábado contra el Alavés a las 21h en el Estadio Alfredo Di Stefano. El técnico francés llega con bajas importantes en la plantilla. No podrá contar con Benzema, Carvajal, Ramos, Valverde y Odriozola.

La victoria ante el Inter de Milan en San Siro le da ánimos a Zidane, quien asegura que lo que pretende para su equipo es tener "esa solidez, la de Milán, pero ha habido otros partidos en los que hemos estado muy bien. Hay que pensar en lo que estamos haciendo bien, es otra final, es la Liga. El Alavés nos lo va a poner complicado".

Zidane no quiso dar detalles sobre posibles nuevos fichajes en el club blanco: "No voy a hablar de eso. Voy a contar con todos los que están porque no se puede de otra forma. Estamos además solo al principio. Queremos un espectáculo como antes pero muchas cosas han cambiado. Lo que me importa es cuidar al jugador. Cuando uno de mis jugadores está lesionado, sufro. Y ahora es un tiempo que con todos los partidos que hay, cuidado"

Las razones por las que el Real Madrid no está teniendo una temporada estable se reflejan en los resultados de los encuentros. Ante esto, Zidane no cree que sea "un problema de actitud". "Esto es fútbol y podemos tener dificultades por muchas cosas y a veces no hay que entender. Hay que saber que si hacemos las cosas juntos somos muy difíciles de ganar. Pero la regularidad en el fútbol es lo más complicado e intentamos trabajarlo todos los días, la concentración. Teniendo poco tiempo, pero al final es lo que queremos", concluyó el técnico blanco.

Sobre el cúmulo de lesionados en su equipo, Zidane analizó la situación de alguno de los afectados: "Carvajal tiene algo y lo vamos a decir ahora. Hasta cuando no lo sé, tiene molestias, eso sí. Lo de Karim ha sido al final más tiempo, pero lo importante es que esté bien. Las sensaciones con Sergio son buenas".

Tener confianza es la clave para el éxito según el técnico francés: "Cuando juegas contra el Madrid los equipos salen más que a tope. Y hay que estar al 150% para tener opciones de ganar, si estamos al mismo nivel de entrega, de físico. Ahí nuestra calidad puede hacer la diferencia". Su ánimo positivo y de mejora no decae y aseguró que lo único necesario es "creer en uno mismo y en el trabajo. Y los jugadores creen. Somos muchos y yo soy muy positivo. Estoy en un sitio privilegiado y al final el sol siempre sale. Es la vida. Con la calidad que tenemos podemos tener resultados increíbles. Vamos a tener más momentos más complicados y trataremos de sacarlos adelante".

Como no podría ser de otra manera, fue preguntado por el fallecimiento de Maradona. "Tengo las cosas de quién es el mejor. Se habla de muchos, pero hemos perdido a un jugador que para mi era la hostia. La única cosa es que estamos tristes porque perdimos a una persona importante. En el fútbol fue único. Vamos a respetar su memoria", quiso comentar sobre el exjugador argentino.