José Mourinho tenía una relación especial con Diego Armando Maradona, según ha dado a entender este viernes al hablar de la figura del astro argentino, fallecido este miércoles a los 60 años. "Lo conocí bastante bien. En mis grandes derrotas siempre me llamaba. En mis grandes victorias nunca lo hacía. Pero echaré de menos a Diego y estoy muy triste", ha señalado.

No obstante, ha querido lanzar un mensaje optimista al señalar que tiene una sonrisa al pensar en Maradona porque cada minuto que pasaba con él le hacía reír. "Lamento no haber pasado más tiempo con él. Me habría encantado. Creo que su familia, sus amigos y sus compañeros tuvieron el privilegio de conocerlo bien y pasar tiempo con él", ha insistido.

La admiración del portugués por la leyenda fallecida este miércoles es tal que ha confesado que se ha asegurado de hacer que su hijo sepa mucho sobre Maradona y cree que este legado se mantendrá a lo largo del tiempo: "Sé que él se asegurará de que cuando sea padre sus hijos no lo olviden tampoco [...] Es algo similar a lo que pasó con Di Stéfano. Nunca lo vi jugar al fútbol, pero mi padre se aseguró de que lo conociera bien".

"Sabía de todo"

El entrenador argentino Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, también rememoró al exfutbolista Diego Armando Maradona en la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes: "Quedarme con el hombre que conocí, el deportista que tuve la suerte de poder jugar con él. Siempre sabía de todo, le preguntabas de la formación de cualquier equipo y conocía a todos los futbolistas, y eso era algo brillante en él", recordó este viernes Simeone en rueda de prensa.

El entrenador rojiblanco, que compartió vestuario con Maradona en la selección argentina y durante la temporada 1992-93 en el Sevilla, recordó que los jugadores de su edad crecieron queriendo ser como el Pelusa. "Nosotros, cuando teníamos 8-9 años, Maradona ya jugaba en Primera, y teníamos todos la ilusión de ser Maradona, íbamos a jugar y queríamos ser todos Maradona", recordó.

Preguntado por las muestras de dolor vividas ayer en su país, Argentina, durante la capilla ardiente y el traslado del cuerpo al cementerio, con incluso algunos incidentes con la policía, Simeone explicó que su muerte genera "un dolor enorme" a sus compatriotas.

"Todos lo sentimos"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, también expresó sus "condolencias al mundo del fútbol y a su familia" por la muerte de Diego Armando Maradona, quien "por lo que representaba, será eterno porque ha sido una leyenda".

"Todos lo sentimos. En el vestuario, los jugadores argentinos del Sevilla están tristes, algo que es normal por haber sido Maradona un referente en su país. Se ha convertido en leyenda y por eso será eterno", subrayó.