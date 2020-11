Una señora conquista Twitter con su respuesta sobre cómo pasará la Navidad en TVE

El número de personas que se reunan para celebrar la Navidad estará limitado este año como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Aunque todavía no se ha establecido una medida exacta por las autoridades sanitarias, es ya una realidad que las cenas navideñas del 2020 estarán dificultadas por el número de asistentes a la mesa, que de momento están valorando que sea entre 6 y 10 asistentes.

El programa de televisión de Jesús Cintora en TVE, Las cosas claras, ha salido a la calle para preguntar a los ciudadadanos sobre esta limitación que ronda la cabeza de los españoles, y de la que existen diferentes lecturas.

"¿Salvar la Navidad o salvar vidas?" era la pregunta con la que el reportero del programa se ha lanzado a la calle, y que no se esperaba la espuesta que le ha dado una ciudadana con total sinceridad y sin pelos en la lengua, que rápidamente ha despertado la reacción de varios usuarios en Twitter.

“Yo me voy a quedar en mi casa sola, eh. Sola delante del espejo del comedor voy a brindar yo. Y no me va a pasar nada” aseguraba esta señora de mediana edad con cierto tono irónico y con la intención de desdramatizar esta situación tan difícil a la que la sociedad se va a enfrentar este año.

Todavía no hay un acuerdo

Tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, han asegurado en varias ocasiones durante las últimas semanas que estas Navidades serán diferentes a las de todos los años. Y para poder disfrutarlas con la mayor seguridad, se está trabajando en un acuerdo junto a las Comunidades Autónomas para diseñar un plan de medidas de contención para estas fiestas.

Aunque Illa ha avanzado que esta semana todavía no se ha conseguido llegar a un punto común, esperan tener un plan preparado para la semana que viene. En cualquier caso, y como ha apuntado el ministro, se detallarán una serie de recomendaciones que cada comunidad establecerá en base a las necesidades de cada territorio.