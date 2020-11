Mike Tyson vuelve al ring gracias a la droga 'veneno del sapo'

Una de las grandes noticias de este fin de semana es la vuelta de Mike Tyson a los rings, 14 años después, para medirse ante Roy Jones Jr. en un combate histórico para el mundo del boxeo. Mucho se ha hablado de la preparación de ambos boxeadores de cara al combate, y el propio Tyson ha confesado algunos de los secretos que le han ayudado a poder volver en forma y aparecer hoy en el ring del Staples Center en Los Ángeles.

Uno de ellos es la sustancia que ha utilizado Mike Tyson para volver en la mejor forma posible, denominada "el veneno del sapo", así narró lo que ha provocado en su cuerpo y en su momento de llegar al combate: "Tomé la medicina, que me llevó a que me pusiera en forma. Realmente (la droga), me hizo como que me explotara la cabeza e interiormente escuché que regresara (al boxeo) y que comenzara a ponerme en forma", afirma.

¿Qué es el veneno del sapo? Es una sustancia que fue noticia en nuestro país después de que detuviesen a Nacho Vidal por utilizarla con el fotógrafo José Luis Abad, algo que provocó su muerte. Exactamente, el veneno de sapo es una fuerte sustancia alucinógena que se extrae del Bufus alvarius, un anfibio que vive en el desierto mexicano de Sonora. Esta droga se utiliza por psiquiatras y chamanes para problemas de adicción y depresión, y parece que se ha dado en el clavo con la recomendación a Tyson.

¿Cuándo y dónde ver el combate?

El combate entre Mike Tyson y Roy Jones Jr. se celebrará a partir de las 03:00 de la mañana en el Staples Center de Los Ángeles. Será retransmitido en España por Movistar Plus a través del canal #Vamos.