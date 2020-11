Gabi anuncia su retirada oficial a los 37 años

Gabriel Fernández, Gabi, el capitán campeón con el Atlético de Madrid de seis títulos en la era Diego Simeone, anunció este domingo su retirada del fútbol profesional, agradecido por darle 'la oportunidad de ser eterno en el recuerdo de mucha gente', según expresó en un mensaje en redes sociales.

Una Liga (2013-14), una Copa del Rey (2012-13), dos Ligas Europa (2011-12 y 2016-17), una Supercopa de Europa (2012) y una de España (2014) lucen en el palmarés con el Atlético de Madrid del centrocampista, surgido de la cantera del conjunto rojiblanco, al que llegó en edad alevín y con el que además ha disputado dos finales de la Liga de Campeones, en 2014 y 2016.

"Cuando empecé a jugar al fútbol nunca imaginé que mis sueños se harían realidad. Hoy ha llegado el día de poner punto y final a mi carrera como futbolista", comunicó en su cuenta de 'Instagram'.

Gabi, nuestro histórico capitán y leyenda, se retira como jugador.

🏧 11 temporadas en el primer equipo

©️ 6 como capitán rojiblanco

⚽ 417 partidos oficiales

🏆 6 títulos

😍 Un honor haberte disfrutado en el campo con la rojiblanca

👏 ¡Eres grande, capi!



🔴⚪#AúpaAtleti — Atlético de Madrid (@Atleti) November 29, 2020

"Quería agradecer a todas las personas que han formado parte de este camino, desde todos mis compañeros, entrenadores, trabajadores de todos los equipos y por supuesto mi familia y amigos, porque nunca han dejado que me derrumbara en los momentos de dificultad", continuó.

"También a toda esa afición que me ha exigido y también alentado para que fuera mejor, no sólo en el campo, sino también fuera de él. Por último, a ti FÚTBOL por darme la oportunidad de ser eterno en el recuerdo de mucha gente (sin duda el patrimonio más grande que he adquirido). Ahora me toca cuidad de los míos. Gracias a todos", concluyó.

En total, Gabi jugó 417 partidos con el primer equipo rojiblanco, con diez goles, desde su debut el 21 de enero de 2004 contra el Sevilla en la Copa del Rey, con Gregorio Manzano de técnico.

Cedido al Getafe en 2004-05, volvió al Atlético en 2005-06 y salió al Zaragoza hasta 2011, cuando volvió al club de su vida para hacer historia como capitán y medio centro junto a Simeone, antes de iniciar una aventura en 2018 en el Al Sadd de Catar.