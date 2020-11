Carmen Maura carga contra Fernando Simón por su comentario sobre los teatros: "Está él como para dar consejos"

Los teatros han sido una de las grandes víctimas de la pandemia. Es por este motivo que el sector está fuertemente movilizado por la causa y en muchas ocasiones está siendo muy crítico con las medidas del Gobierno. Carmen Maura ha sido la última en pronunciarse en el programa de La Sexta Noche, donde fue a presentar su nueva obra de teatro 'La golondrina' y a repasar la actualidad política con Iñaki López.

La actriz se dejó llevar durante la entrevista por las preguntas que le hacía el presentador, a quien contestó sin pelos en la lengua. Así, cuando López le preguntó sobre las declaraciones que ofreció el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAESS), Fernando Simón, sobre el teatro, Maura se quedó asombrada: "¿Eso dijo? pues ya se lo podía haber ahorrado".

Defiende la seguridad en los teatros

El director del CCAESS había hecho unas polémicas declaraciones sobre el teatro a finales de octubre. “La gente, una vez que va al teatro, no se recoge normalmente en casa. Se van, se juntan, hablan, se van a los bares. Y todo eso interesa no favorecerlo.” aseguraba.

La actriz, que demuestra que esas palabras le han dolido, quiso deja "super claro" que "si hay un sitio donde no es peligroso venir es el teatro". Maura defendió que dentro de esos espacios se debe llevar la mascarilla puesta, no se puede comer, fumar ni hablar, y hay espacios distanciados entre todos. Es por esta razón, que la actriz aseguró con ironía que "está el para dar consejos".

Maura critica el sueldo de los políticos

También ha tenido palabras para el resto de políticos del país, a los que "dejaba sin sueldo hasta que se pongan de acuerdo, y te aseguro que lo harían". La actriz se mostró muy defraudada por la política actual y afirmó que "es un poquito indignante que se pase el día discutiendo".

Respecto a la transición cree que aquellos que la critican no han vivido ni leído nada sobre esa época. "No aguanto que se metan con eso y digan que se hizo mal. Estos de ahora no habían solucionado el problema ni de coña" sentenció Maura.